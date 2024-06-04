Мастер спорта Казахстана через суд добился выплат поощрений от Минтуризма

В специализированный межрайонный административный суд (СМАС) Актюбинской области обратился мастер спорта с иском к Министерству туризма и спорта РК о признании незаконным отказа в выплате денежных поощрений, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 июня 2024 года рассказали в Верховном суде Казахстана.

"Суд удовлетворил административный иск: министерство обязано выплатить истцу денежные поощрения за призовые места на чемпионате мира", – говорится в сообщении.

В суде установлено, что мастер спорта международного класса РК по гиревому спорту в 2023 году на чемпионате мира (в возрастной группе ветеранов 65-69 лет) завоевал по трем дисциплинам два первых и одно второе место.

"В связи с тем, что денежные поощрения за призовые места ему не были выплачены, чемпион обратился в министерство. Однако госорган отказал ему в этом, ссылаясь на правила, которыми не предусмотрены выплаты спортсменам-ветеранам". Верховный суд РК

По правилам, чемпионам и призерам международных соревнований, членам сборных команд в индивидуальных видах спорта выплачиваются денежные поощрения каждому спортсмену в 100%-ном размере за каждое занятое место. При этом в нем нет прямых запретов на выплату поощрений ветеранам спорта – призерам международных соревнованиях.

"Истец, принимая участие в соревновании наряду со спортсменами 27 сборных команд, выступая за РК, завоевал призовые места, которые учтены в общем медальном зачете стран-участниц. Поэтому признаны несостоятельными доводы ответчика о том, что в правилах выплата денежного вознаграждения предусмотрена только членам национальной сборной команды и в бюджете не предусмотрены расходы по выплате денежного вознаграждения ветеранам спорта. В связи с изложенным оснований для отказа в выплате денежного поощрения истцу у ответчика не имелось". Верховный суд РК

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, в августе 2023 года в Казахстане утвердили правила выплаты вознаграждений спортсменам-победителям.