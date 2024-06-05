Миграционная служба под следствием: подробности громкого дела о взятке раскрыли в Антикоре
Из релиза следует, что Антикоррупционной службой Абайской области завершено расследование в отношении руководителя УМС ДП региона, которая обвиняется в получении взятки в значительном размере через своего подчиненного от сотрудника районного звена за его перевод в свое подразделение.
"Все вышеуказанные должностные лица привлекаются к уголовной ответственности по факту взяточничества. 20 мая текущего года уголовное дело прокуратурой области предано суду".Пресс-служба Антикора
В ведомстве отметили, что, согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Кроме того, Антикоррупционная служба обратилась к гражданам страны:
"Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру 1424".
Информация о том, что начальника Управления миграционной полиции (УМС) Департамента полиции (ДП) Абайской области Гульвиру Доненбаеву задержали "при получении денежных средств в размере 1000 долларов через посредника", появилась в соцсетях в конце сентября 2023 года. Позднее в Антикоре подтвердили лишь факт задержания.