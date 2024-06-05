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Законодательство РК

Миграционная служба под следствием: подробности громкого дела о взятке раскрыли в Антикоре

Миграционная служба под следствием: подробности громкого дела о взятке раскрыли в Антикоре, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 17:13 Фото: Instagram/eastkazpolice
Сегодня, 5 июня 2024 года, в Агентстве РК по противодействию коррупции раскрыли детали дела в отношении начальницы Управления миграционной полиции (УМС) Департамента полиции (ДП) Абайской области Гульвиры Доненбаевой, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что Антикоррупционной службой Абайской области завершено расследование в отношении руководителя УМС ДП региона, которая обвиняется в получении взятки в значительном размере через своего подчиненного от сотрудника районного звена за его перевод в свое подразделение.

"Все вышеуказанные должностные лица привлекаются к уголовной ответственности по факту взяточничества. 20 мая текущего года уголовное дело прокуратурой области предано суду".Пресс-служба Антикора

В ведомстве отметили, что, согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Кроме того, Антикоррупционная служба обратилась к гражданам страны:

"Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру 1424".

Информация о том, что начальника Управления миграционной полиции (УМС) Департамента полиции (ДП) Абайской области Гульвиру Доненбаеву задержали "при получении денежных средств в размере 1000 долларов через посредника", появилась в соцсетях в конце сентября 2023 года. Позднее в Антикоре подтвердили лишь факт задержания.

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