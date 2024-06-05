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Европротокол: какие плюсы есть у мобильного приложения для водителей

&quot;Европротокол&quot;: какие плюсы есть у мобильного приложения» для водителей, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 18:59 Фото: gov.kz
С января 2024 года в Казахстане законодательно ввели оформление дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по евростандартам.

Для удобства граждан в работу ввели мобильное приложение "ЕВРОпротокол", передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на суд столицы.

Не все граждане знают о возможности оформления европротокола при аварии.

Можно при незначительных ДТП оформить страховой случай в упрощенном порядке без вызова полиции и решения суда.

Преимущества:

  • Экономия времени для граждан без отрыва от рабочего графика.
  • Быстрое разрешение вопроса возмещения причиненного ущерба.
  • Сокращение сроков получения страховых выплат.
  • Отсутствие привлечения к административной ответственности.

Европротокол применим, если:

  • в ДТП участвуют только два транспортных средства;
  • у участников ДТП есть действующая страховка: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств;
  • в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам участников ДТП (отсутствуют потерпевшие, которым причинен вред жизни и здоровью, не пострадало имущество третьих лиц);
  • у участников ДТП отсутствуют разногласия по поводу того, кто является виновной стороной, а кто пострадавшей;
  • предельная сумма ущерба до 100 МРП – с 1 января 2024 года 369 тыс. тенге.

Оформить ДТП можно через мобильное приложение "Европротокол", которое доступно к скачиванию в App Store и Google Play.

Важно отметить, что мобильные номера участников ДТП должны быть зарегистрированы в Базе мобильных граждан. Скачать приложение "Европротокол" и заполнить сведения по ДТП необходимо обоим участникам аварии.

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