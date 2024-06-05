Европротокол: какие плюсы есть у мобильного приложения для водителей
Фото: gov.kz
С января 2024 года в Казахстане законодательно ввели оформление дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по евростандартам.
Для удобства граждан в работу ввели мобильное приложение "ЕВРОпротокол", передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на суд столицы.
Не все граждане знают о возможности оформления европротокола при аварии.
Можно при незначительных ДТП оформить страховой случай в упрощенном порядке без вызова полиции и решения суда.
Преимущества:
- Экономия времени для граждан без отрыва от рабочего графика.
- Быстрое разрешение вопроса возмещения причиненного ущерба.
- Сокращение сроков получения страховых выплат.
- Отсутствие привлечения к административной ответственности.
Европротокол применим, если:
- в ДТП участвуют только два транспортных средства;
- у участников ДТП есть действующая страховка: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств;
- в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам участников ДТП (отсутствуют потерпевшие, которым причинен вред жизни и здоровью, не пострадало имущество третьих лиц);
- у участников ДТП отсутствуют разногласия по поводу того, кто является виновной стороной, а кто пострадавшей;
- предельная сумма ущерба до 100 МРП – с 1 января 2024 года 369 тыс. тенге.
Оформить ДТП можно через мобильное приложение "Европротокол", которое доступно к скачиванию в App Store и Google Play.
Важно отметить, что мобильные номера участников ДТП должны быть зарегистрированы в Базе мобильных граждан. Скачать приложение "Европротокол" и заполнить сведения по ДТП необходимо обоим участникам аварии.
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