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Как оформить Европротокол при ДТП

Знак аварийной остановки , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 11:52 Фото: Zakon.kz
С 1 января 2024 года казахстанцы смогут при незначительных дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) оформить страховой случай в упрощенном порядке без вызова полиции и решения суда, сообщает Zakon.kz.

В Карагандинском областном суде рассказали, как и это сделать и в каких случаях применим Европротокол.

Так, Европротокол применим, если:

  • в ДТП участвуют только два транспортных средства;
  • у участников ДТП есть действующая страховка: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств;
  • в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам участников ДТП (отсутствуют потерпевшие, которым причинен вред жизни и здоровью, не пострадало имущество третьих лиц);
  • у участников ДТП отсутствуют разногласия по поводу того, кто является виновной стороной, а кто пострадавшей;
  • предельная сумма ущерба составляет до 100 МРП (369 тыс. тенге в 2024 году).

Оформить ДТП можно через мобильное приложение "Европротокол", которое можно скачать в App Store и Google Play.

При этом важно, чтобы мобильные номера участников ДТП были зарегистрированы в Базе мобильных граждан.

Скачать приложение "Европротокол" и заполнить сведения по ДТП необходимо обоим участникам ДТП.

Что еще важно знать о страховых выплатах по Европротоколу, можно посмотреть здесь.

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