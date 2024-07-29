Как оформить Европротокол при ДТП
Фото: Zakon.kz
С 1 января 2024 года казахстанцы смогут при незначительных дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) оформить страховой случай в упрощенном порядке без вызова полиции и решения суда, сообщает Zakon.kz.
В Карагандинском областном суде рассказали, как и это сделать и в каких случаях применим Европротокол.
Так, Европротокол применим, если:
- в ДТП участвуют только два транспортных средства;
- у участников ДТП есть действующая страховка: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств;
- в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам участников ДТП (отсутствуют потерпевшие, которым причинен вред жизни и здоровью, не пострадало имущество третьих лиц);
- у участников ДТП отсутствуют разногласия по поводу того, кто является виновной стороной, а кто пострадавшей;
- предельная сумма ущерба составляет до 100 МРП (369 тыс. тенге в 2024 году).
Оформить ДТП можно через мобильное приложение "Европротокол", которое можно скачать в App Store и Google Play.
При этом важно, чтобы мобильные номера участников ДТП были зарегистрированы в Базе мобильных граждан.
Скачать приложение "Европротокол" и заполнить сведения по ДТП необходимо обоим участникам ДТП.
Что еще важно знать о страховых выплатах по Европротоколу, можно посмотреть здесь.
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