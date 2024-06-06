Токаев посмотрел картину Леонардо да Винчи, впервые привезенную в Казахстан
Согласно информации пресс-службы Акорды, главе государства продемонстрировали оригинал картины "Прекрасная принцесса" (La bella principessa), принадлежащей кисти величайшего итальянского художника Леонардо да Винчи.
Фото: akorda.kz
Стоит отметить, что показ знаменитого произведения организован совместно с итальянским издательством Scripta Maneant по случаю 10-летия Национального музея.
Картина, написанная в эпоху Высокого Возрождения, впервые выставляется за пределами Европы.
Фото: akorda.kz
Кроме того, искусствовед Ольга Батурина ознакомила президента с экспозицией "Живопись степи: символы, краски, образы", объединяющей работы талантливых казахстанских живописцев.
Фото: akorda.kz
Ранее стало известно, что президент Казахстана направил поздравительную телеграмму королю Швеции.