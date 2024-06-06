Токаев посмотрел картину Леонардо да Винчи, впервые привезенную в Казахстан

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 июня 2024 года посетил Национальный музей и осмотрел выставку произведений отечественного и мирового изобразительного искусства, сообщает Zakon.kz.

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