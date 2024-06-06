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Токаев посмотрел картину Леонардо да Винчи, впервые привезенную в Казахстан

Токаев посмотрел картину Леонардо да Винчи, впервые привезенную в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 15:18 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 июня 2024 года посетил Национальный музей и осмотрел выставку произведений отечественного и мирового изобразительного искусства, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы Акорды, главе государства продемонстрировали оригинал картины "Прекрасная принцесса" (La bella principessa), принадлежащей кисти величайшего итальянского художника Леонардо да Винчи.

Токаев посмотрел картину Леонардо да Винчи, впервые привезенную в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 15:18

Фото: akorda.kz

Стоит отметить, что показ знаменитого произведения организован совместно с итальянским издательством Scripta Maneant по случаю 10-летия Национального музея.

Картина, написанная в эпоху Высокого Возрождения, впервые выставляется за пределами Европы.

Токаев посмотрел картину Леонардо да Винчи, впервые привезенную в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 15:18

Фото: akorda.kz

Кроме того, искусствовед Ольга Батурина ознакомила президента с экспозицией "Живопись степи: символы, краски, образы", объединяющей работы талантливых казахстанских живописцев.

Токаев посмотрел картину Леонардо да Винчи, впервые привезенную в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 15:18

Фото: akorda.kz

Ранее стало известно, что президент Казахстана направил поздравительную телеграмму королю Швеции.

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