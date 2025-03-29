Главы Казахстана и Узбекистана осмотрели выставку картин Кастеева и Тансыкбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 марта посетили Национальный музей искусств имени Абылхана Кастеева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, высоким гостям рассказали о жизни и творчестве народного художника Казахстана Абылхана Кастеева. В коллекции музея представлены лучшие образцы его наследия – около 450 произведений живописи и графики, отражающих основные этапы эволюции мастера.

"Главы государств также осмотрели ретроспективную экспозицию, посвященную творчеству одного из основоположников узбекской живописи, художника казахского происхождения Урала Тансыкбаева", – говорится в сообщении.

На выставке были представлены 76 его произведений из Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого, дома-музея Урала Тансыкбаева в Ташкенте, Государственного музея искусств Узбекистана, Национального музея искусств имени Абылхана Кастеева.

Президенты ознакомились с работами, демонстрирующими самобытный стиль мастера, его творческое наследие и вклад в развитие национальной живописи.

Впервые в одном пространстве были размещены картины Урала Тансыкбаева разных периодов – от ранних произведений конца 1920-х и начала 1930-х годов до крупных полотен эпохи "оттепели".

Ранее Токаев и Мирзиёев посетили выставку AlmatyFairai.