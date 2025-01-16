#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
529.7
545.96
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
529.7
545.96
5.17
Общество

Казахстанец лишился свободы на 16 лет за незаконную посылку из Таиланда

Казпочта, почта, почтовая связь, почтовая сеть, почтовые отправления, письмо, письма, почтальон, почтальоны, почтовая служба, работники почты, сотрудники почты, курьерская служба, почтовое отделение, работники казпочты, сотрудники казпочты, доставка почты, посылка, посылки, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 09:44 Фото: kazpost.kz
Агентство РК по финансовому мониторингу в Алматинской области завершило досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере, выявленной в Алматинской области летом 2024 года, сообщает Zakon.kz.

10 июня стало известно, что в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой находилось наркотическое вещество экстракт каннабиса (гашишное масло) общей массой почти 800 граммов.

Агентством установлено, что подозреваемый, используя мессенджер Telegram, заказал наркотические средства из Таиланда.

"Вскрытие посылки подтвердило наличие наркотических веществ, скрытых в 8 банках с характерным запахом, замаскированных под косметические средства. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Изъятые наркотические вещества уничтожены", – проинформировали в пресс-службе АФМ РК сегодня, 16 января 2025 года.

В целом, с начала текущего года АФМ зарегистрировало 135 уголовных дел по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков.

Изъято 77,1 кг наркотических средств, 3,2 кг психотропных веществ, 206 тыс. штук анаболиков (ядовитое вещество) и около 1700 штук глазных капель "Тропикамид".

Агентство по финмониторингу напоминает, что контрабанда наркотических средств является тяжким преступлением, за которое предусмотрена строгая уголовная ответственность.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Минюст высказался о предложении депутатов запретить коррупционерам выезд за рубеж
Общество
11:05, Сегодня
Минюст высказался о предложении депутатов запретить коррупционерам выезд за рубеж
В Сатпаеве открылся обновленный детский сад "Ақбота"
Общество
10:55, Сегодня
В Сатпаеве открылся обновленный детский сад "Ақбота"
Число библиотек для слабовидящих граждан намерены увеличить в Казахстане
Общество
10:46, Сегодня
Число библиотек для слабовидящих граждан намерены увеличить в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: