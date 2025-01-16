Казахстанец лишился свободы на 16 лет за незаконную посылку из Таиланда

Агентство РК по финансовому мониторингу в Алматинской области завершило досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере, выявленной в Алматинской области летом 2024 года, сообщает Zakon.kz.

10 июня стало известно, что в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой находилось наркотическое вещество экстракт каннабиса (гашишное масло) общей массой почти 800 граммов.

Агентством установлено, что подозреваемый, используя мессенджер Telegram, заказал наркотические средства из Таиланда.

"Вскрытие посылки подтвердило наличие наркотических веществ, скрытых в 8 банках с характерным запахом, замаскированных под косметические средства. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Изъятые наркотические вещества уничтожены", – проинформировали в пресс-службе АФМ РК сегодня, 16 января 2025 года.

В целом, с начала текущего года АФМ зарегистрировало 135 уголовных дел по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков.

Изъято 77,1 кг наркотических средств, 3,2 кг психотропных веществ, 206 тыс. штук анаболиков (ядовитое вещество) и около 1700 штук глазных капель "Тропикамид".

Агентство по финмониторингу напоминает, что контрабанда наркотических средств является тяжким преступлением, за которое предусмотрена строгая уголовная ответственность.