Полицейские в очередной раз обратились с призывом к казахстанским родителям

Стражи порядка снова призывают родителей в период летних каникул контролировать досуг детей и предупреждают об опасности их вербовки в качестве наркокурьеров. Как детей привлекают в закладчики, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

Па данным ведомства, с начала 2024 года жамбылские полицейские выявили 201 сайт, где продавали смертельные смеси.

Дилеры, продавая через интернет, наладили бесконтактный способ передачи через закладчиков. Именно они забирают товар и оставляют в назначенном месте.

Дилеры в качестве "пушечного мяса" выбирают молодых людей, которые хотят быстро и легко заработать. Поработать закладчиком соглашаются как дети из неблагополучных, так и из благополучных семей. Для последних это своего рода квест, развлечение.

А на деле, подчеркивают специалисты, все заканчивается длительным тюремным сроком. За пять месяцев в области задержано 12 закладчиков, изъято 1,6 кг "синтетики". Для понимания масштабов – это около 4500 разовых доз.

"Во время летних каникул школьники, студенты и родственники, приехавшие погостить в город, захотят найти нетрудную работу и подзаработать. Призываем родителей вовремя обращать внимание на подозрительное или резко изменившееся поведение детей". Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев

Один из признаков, отмечают в полиции, если ваш ребенок гуляет допоздна.

Обычно в день кладмены оставляют 15-20 закладок в самых разных частях города. Самыми распространенными местами оставления закладок являются подъезды жилых домов, скамейки, электрические щитки, детские площадки и клумбы.

Фото с этих мест должны быть в телефоне у закладчиков для отправки "работодателю". Приспособления для осуществления закладок – пакетики с застежкой и скотч. Еще у них при себе бывают магниты – их используют, чтобы клиент мог снять товар с какой-либо металлической конструкции.

Также полицейские советуют поговорить с ребенком на тему биткоинов. Зачастую закладчик получает оплату в криптовалюте.

"И, конечно же, закладчиков выдает скрытый страх. Они неестественно себя ведут, слишком спешат либо, наоборот, подозрительно медлительны. Они теряют интерес к своим увлечениям, часто проявляют агрессивность. Поэтому мы убедительно просим родителей внимательно наблюдать за переменами в поведении их детей". Алим Бажикбаев

Ранее сообщалось, что предприимчивые злоумышленники не останавливаются. Продолжают придумывать новые схемы и использовать имена чиновников. К примеру, на этот раз мошенники рассылают сообщения от имени начальника Департамента полиции (ДП) Алматы.