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Касым-Жомарт Токаев принял Имангали Тасмагамбетова

Касым-Жомарт Токаев принял Имангали Тасмагамбетова, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 16:01 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 июня 2024 года принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова. Были обсуждены вопросы реализации ключевых задач организации в период председательства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению пресс-службы Акорды, глава государства отметил, что ОДКБ важно сосредоточиться на уставных направлениях работы, которые являются наиболее актуальными и востребованными для всех государств-членов.

Особое внимание, по его мнению, следует уделить противодействию таким вызовам и угрозам, как терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия, преступления в информационной сфере.

Также президент подчеркнул важность налаживания конструктивного сотрудничества с другими международными структурами в целях укрепления региональной безопасности.

"Имангали Тасмагамбетов проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе исполнения принятого по инициативе Казахстана Плана мероприятий по реализации решений ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", – говорится в сообщении.

Также были рассмотрены вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности и предстоящим учениям ОДКБ, которые пройдут на территории Казахстана.

В Алматы 31 мая 2024 года состоялось заседание совета министров обороны ОДКБ. Тогда Имангали Тасмагамбетов выступил с докладом "О вызовах и угрозах военной безопасности в регионах коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности".

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