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Министры обороны ОДКБ собрались в Алматы: о чем они договорились

Министры обороны ОДКБ в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 12:52 Фото: ОДКБ
В Алматы 31 мая 2024 года состоялось заседание Совета министров обороны ОДКБ, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов, начальник Объединенного штаба генерал-полковник Андрей Сердюков и главы оборонных ведомств государств-членов ОДКБ.

Имангали Тасмагамбетов выступил с докладом "О вызовах и угрозах военной безопасности в регионах коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности".

"Состоялся обмен мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности. Решено продолжить регулярный обмен информацией по результатам мониторинга военно-политической обстановки, тенденциях ее развития для выработки совместных мер. Подписан ряд документов по развитию военной составляющей ОДКБ, касающихся подготовки и проведения учений; оснащения коллективных сил; мероприятий совместной подготовки в 2025 году; деятельности Объединенного штаба; а также вопросов финансирования", – подвел итог заседанию министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.

В ОДКБ дополнили информацию о подписанных документах:

"Были рассмотрены и подписаны документы, касающиеся оснащения компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ современными и перспективными образцами вооружения и военной техники, планирования совместной оперативной и боевой подготовки, совершенствования методики подготовки миротворческих контингентов ОДКБ, а также Целевой межгосударственной программы Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы и ряд других".

Следующее заседание совета министров обороны состоится в ноябре этого года в Астане.

1 января 2024 года председательство в Организации Договора о коллективной безопасности перешло к Казахстану.

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