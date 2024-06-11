В Алматы ликвидировали 26 благотворительных учреждений

Прокуратура Алматы заявила о незаконной деятельности 26 благотворительных учреждений. Согласно данным специалистов, там нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению прокуратуры за 11 июня, в мае 2024 года вступило в законную силу решение об удовлетворении иска прокуратуры к Объединению юридических лиц "Ассоциация благотворительных учреждений "Жібек жолы" об отмене государственной регистрации и ликвидации 26 учреждений.

Как установлено, ранее проведенными проверками фактически работа учреждений противоречила их уставным целям, некоторые из них осуществляли образовательную деятельность без лицензии.

"В ходе проверки подтвержден религиозный уклон учреждений. Духовным управлением мусульман Казахстана меморандум с "Жібек жолы" в одностороннем порядке прекращен". Пресс-служба прокуратуры Алматы

В отношении ряда указанных учреждений и представителей их руководства, нарушивших нормы законодательства, возбуждены уголовные дела (доведение до самоубийства несовершеннолетнего, неисполнения обязанностей по воспитанию, разжигание социальной, национальной, расовой и религиозной розни, обнаружение литературы, признанной судом экстремистской и террористической).

"В настоящее время ведется работа по возврату в семьи проживавших в учреждениях детей", – заключили в ведомстве.

Ранее сегодня, 11 июня 2024 года, Министерство туризма и спорта Казахстана выступило с заявлением. По данным ведомства, букмекерская контора Ringobet.kz лишена лицензии и оштрафована за нарушение законодательства.

