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Законодательство РК

В нескольких детских лагерях Шымкента выявили нарушения

В лагерях Шымкента выявили нарушения, влияющие на жизнь и здоровье детей Фото: gov.kz
В лагерях Шымкента нарушали права детей. Об этом 15 августа 2023 года заявили в городской прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения надзорного органа, сотрудники прокуратуры Шымкента в деятельности детских оздоровительных лагерей выявили нарушения, влияющие на жизнь и здоровье детей. В частности:

  • лагерь Hawaii не оборудован системой противопожарной сигнализации и осуществлял деятельность без обязательного санитарно-эпидемиологического заключения, в то время как в 2023 году данный лагерь посетили 478 детей;
  • в лагере "Үш бұлақ" с максимальной наполняемостью не более 220 детей были размещены 310 учащихся, соответственно, спальное место одного ребенка вместо положенных 4 кв. м сокращено до 2,8 кв. м.
"Более того, многие работники лагерей осуществляли деятельность без трудовых договоров, медицинские услуги оказывались сотрудниками, не прошедшими квалификацию и без сертификата специалиста медсестры".Прокуратура Шымкента

А медицинские кабинеты, по данным надзорного органа, "не соответствуют установленным требованиям: отсутствуют обязательные медицинские препараты и оборудования".

"Проверочные мероприятия продолжаются. По результатам будут приняты меры".Прокуратура Шымкента

Ранее сообщалось, что в каждом втором образовательном учреждении нашли нарушения. По словам замминистра внутренних дел РК Марата Кожаева, из 5620 объектов образования, которые проверили на предмет безопасности, нарушения нашли в 2900 учреждениях.

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