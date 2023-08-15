В нескольких детских лагерях Шымкента выявили нарушения

В лагерях Шымкента нарушали права детей. Об этом 15 августа 2023 года заявили в городской прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения надзорного органа, сотрудники прокуратуры Шымкента в деятельности детских оздоровительных лагерей выявили нарушения, влияющие на жизнь и здоровье детей. В частности:

лагерь Hawaii не оборудован системой противопожарной сигнализации и осуществлял деятельность без обязательного санитарно-эпидемиологического заключения, в то время как в 2023 году данный лагерь посетили 478 детей;

в лагере "Үш бұлақ" с максимальной наполняемостью не более 220 детей были размещены 310 учащихся, соответственно, спальное место одного ребенка вместо положенных 4 кв. м сокращено до 2,8 кв. м.

"Более того, многие работники лагерей осуществляли деятельность без трудовых договоров, медицинские услуги оказывались сотрудниками, не прошедшими квалификацию и без сертификата специалиста медсестры". Прокуратура Шымкента

А медицинские кабинеты, по данным надзорного органа, "не соответствуют установленным требованиям: отсутствуют обязательные медицинские препараты и оборудования".

"Проверочные мероприятия продолжаются. По результатам будут приняты меры". Прокуратура Шымкента

Ранее сообщалось, что в каждом втором образовательном учреждении нашли нарушения. По словам замминистра внутренних дел РК Марата Кожаева, из 5620 объектов образования, которые проверили на предмет безопасности, нарушения нашли в 2900 учреждениях.