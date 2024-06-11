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Астанчанин взыскал почти полмиллиона тенге с ОСИ за потоп в квартире

Астанчанин взыскал почти полмиллиона тенге с ОСИ за потоп в квартире, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 21:28 Фото: Zakon.kz
В жилом доме Астаны из-за прорыва трубы отопления затопило одну из квартир. Пострадавший обратился межрайонный суд и взыскал с ОСИ почти полмиллиона тенге за полученные убытки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 11 июня в суде столицы, согласно отчету независимого оценщика ему был причинен материальный ущерб в размере 485 тыс. тенге. Суд полностью взыскал с ОСИ сумму материального ущерба.

"Ответчик ОСИ не согласился с требованиями истца, указывая, что многоквартирный дом построен по государственной программе на выделенные из республиканского бюджета средства для сотрудников государственного учреждения в 2004 году и не передан ОСИ по акту приема-передачи", – говорится в сообщении.

Представитель государственного учреждения в суде пояснил, что квартира истца на балансе не числится. Правообладателем жилого дома являются участники кондоминиума, то есть совместно все собственники квартир. Согласно заключению судебного эксперта причиной затопления квартиры истца послужил бракованный стальной сгон, расположенный на техническом этаже жилого дома.

Решением суда иск удовлетворен.

Ранее сообщалось о другом судебном процессе. 15 сентября 2024 года столичный суд взыскал с религиозной общины компенсацию за моральный вред.

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