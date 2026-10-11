Председатель ОСИ тратил деньги жильцов на сладости и бары

В межрайонном суде Павлодара рассмотрели дело председателя ОСИ, который за год потратил два с половиной млн тенге со счета дома, сообщает Zakon.kz.

По данным irbistv.kz, в декабре 2023 года мужчину избрали руководителем объединения собственников имущества многоэтажки по улице Ломова. Но спустя всего полгода 42-летний павлодарец решил положить руку на общие деньги.

Следствие установило, что с июня 2024-ого по май 2025-ого он активно пользовался банковским счетом, принадлежащим собственникам квартир. Посещал бары, столовые, кондитерские, пивные, продуктовые, мясные магазины. Иногда снимал деньги через банкомат.

Все вскрылось спустя год, к тому времени мужчина даже не жил в этом доме.

"В ходе судебного заседания от представителя потерпевшего ОСИ поступило заявление о прекращении дела, в связи с примирением с подсудимым, так как вред, причиненный в результате преступления, им возмещен в полном объеме, претензий к подсудимому, не имеет. Правовые последствия прекращения уголовного дела судом разъяснены и понятны", – говорится в постановлении межрайонного суда по уголовным делам города Павлодара.

9 октября 2026 года стало известно, что в Казахстане создадут новый цифровой сервис для регулирования ОСИ. Между тем 78 КСК и ПКСК получили отказ в перерегистрации.