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Общество

Председатель ОСИ тратил деньги жильцов на сладости и бары

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 03:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В межрайонном суде Павлодара рассмотрели дело председателя ОСИ, который за год потратил два с половиной млн тенге со счета дома, сообщает Zakon.kz.

По данным irbistv.kz, в декабре 2023 года мужчину избрали руководителем объединения собственников имущества многоэтажки по улице Ломова. Но спустя всего полгода 42-летний павлодарец решил положить руку на общие деньги.

Следствие установило, что с июня 2024-ого по май 2025-ого он активно пользовался банковским счетом, принадлежащим собственникам квартир. Посещал бары, столовые, кондитерские, пивные, продуктовые, мясные магазины. Иногда снимал деньги через банкомат.

Все вскрылось спустя год, к тому времени мужчина даже не жил в этом доме.

"В ходе судебного заседания от представителя потерпевшего ОСИ поступило заявление о прекращении дела, в связи с примирением с подсудимым, так как вред, причиненный в результате преступления, им возмещен в полном объеме, претензий к подсудимому, не имеет. Правовые последствия прекращения уголовного дела судом разъяснены и понятны", – говорится в постановлении межрайонного суда по уголовным делам города Павлодара.

9 октября 2026 года стало известно, что в Казахстане создадут новый цифровой сервис для регулирования ОСИ. Между тем 78 КСК и ПКСК получили отказ в перерегистрации.

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Камила Салкымбаева
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