Еще один документ оцифровали в Казахстане

Перечень цифровых документов пополнился аттестатом об основном среднем и общем среднем образовании, сообщает Zakon.kz.

Он будет доступен в новом сервисе Bilim в мобильном приложении eGovMobile, рассказали в пресс-службе Минпросвещения Казахстана.

"Начиная с этого года аттестаты выпускников школ будут доступны в цифровом формате. Для этого в мобильном приложении eGovMobile необходимо пройти на новый сервис "Bilim", где в разделе "Мои дети" будут доступны цифровые документы несовершеннолетних для родителей или законных представителей", – отметила и.о. директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.

Месяц назад Министерством просвещения был запущен новый сервис Bilim в мобильном приложении eGovMobile, который включает несколько разделов, содержащих информацию об образовании, цифровые документы и др.

Годом ранее в приложении стали доступны дипломы колледжей с QR-кодом.