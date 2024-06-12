Еще один документ оцифровали в Казахстане
Фото: pixabay
Перечень цифровых документов пополнился аттестатом об основном среднем и общем среднем образовании, сообщает Zakon.kz.
Он будет доступен в новом сервисе Bilim в мобильном приложении eGovMobile, рассказали в пресс-службе Минпросвещения Казахстана.
"Начиная с этого года аттестаты выпускников школ будут доступны в цифровом формате. Для этого в мобильном приложении eGovMobile необходимо пройти на новый сервис "Bilim", где в разделе "Мои дети" будут доступны цифровые документы несовершеннолетних для родителей или законных представителей", – отметила и.о. директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.
Месяц назад Министерством просвещения был запущен новый сервис Bilim в мобильном приложении eGovMobile, который включает несколько разделов, содержащих информацию об образовании, цифровые документы и др.
Годом ранее в приложении стали доступны дипломы колледжей с QR-кодом.
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