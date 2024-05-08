Военнослужащий с автоматом сбежал из воинской части в Атырау

В Атырау в ночь на 8 мая военнослужащий с автоматом сбежал из воинской части, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание "Ак Жайык", сначала в социальных сетях распространилась ориентировка о побеге военнослужащего.

"По сведениям, опубликованным в ней, солдат из воинской части 41433 Алексей Молдавский, 2005 г.р., в 01:00 8 мая покинул расположение части, прихватив с собой автомат и 60 патронов. В мкр. Мунайши он сел в такси и доехал до Новостройки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в пресс-службе Атырауского гарнизона подтвердили факт о том, что военнослужащий самовольно покинул воинскую часть с оружием, закрепленным за ним. Солдат в настоящее время находится на территории гарнизона. Пострадавших нет.

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области также прокомментировали этот инцидент.

"По факту оставления места службы с оружием в отношении военнослужащего срочной службы Западным РВСУ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 2 декабря 2023 года на пограничной заставе "Киялы" Департамента пограничной службы КНБ РК Актюбинской области военнослужащий застрелил сослуживца.