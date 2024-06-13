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В Астане на сутки закроют перекресток на левом берегу

В Астане перекроют перекресток, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 14:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Астанчан предупредили о том, что с вечера 13 июня будет закрыт для движения один из перекрестков города, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному сообщению, с 21:00 13 июня до 23:00 14 июня будут идти работы по укладке нижнего слоя дорожного полотна на пересечении пр. Кабанбай батыра и пр. Улы Дала.

"При этом движение для транспортных средств будет полностью перекрыто. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в распространенном сообщении акимата Астаны.
В Астане перекроют перекресток, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 14:17

Фото: акимат Астаны

Кроме того, 16 июня в Астане состоится полумарафон, на время которого будет частично перекрыто движение на дорогах. Где именно, читайте здесь.

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