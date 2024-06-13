Президент о турзонах: Отдыхающие нередко сидят без света

Президента Касым-Жомарт Токаев 13 июня на совещании по развитию туризма обратил особое внимание на накопившиеся проблемы в деле обеспечения туристских зон инженерной инфраструктурой, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, на турбазах элементарно не хватает энергомощностей, вследствие чего отдыхающие нередко сидят без света.

"В результате таких перебоев люди подвергаются опасности, возникают риски пожаров, выходят из строя бытовые приборы. Предприниматели терпят крупные убытки из-за поломок оборудования и порчи продуктов питания. Правительству совместно с акиматами следует провести ревизию обеспеченности инженерной инфраструктурой курортных зон. При этом надо учесть перспективы их расширения и необходимость бесперебойного снабжения в пик туристического сезона. Нужна отдельная бюджетная программа по обеспечению туристических локаций инженерной инфраструктурой, в том числе электроэнергией, канализацией, очистными сооружениями, питьевой водой и подъездными дорогами", – заявил он.

Также Касым-Жомарт Токаев раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства. По его мнению, целесообразнее обустроить в кратчайшие сроки наиболее перспективные объекты, которые должны стать визитной карточкой туризма Казахстана на глобальном уровне.

"Наиболее подходящие направления: горный кластер Алматинского региона, пляжный туризм Мангистау и Щучинско-Боровская курортная зона. Алматы является главным центром развития туризма в Казахстане. На город приходится четверть всего туристского потока, в том числе половина иностранных туристов. Но туристическая инфраструктура города не выдерживает растущей нагрузки. На Шымбулаке поток посетителей в выходные и праздничные дни превышает его пропускную способность в 2,5 раза. Поэтому так важно дальнейшее развитие горнолыжного кластера, в том числе путем строительства всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области", – сказал глава государства.

Президент поручил правительству совместно с акиматом Мангистауской области активно заняться привлечением мировых брендов и франшиз гостиничного и ресторанного бизнеса для повышения качества туристической инфраструктуры.

Также он заявил о необходимости пересмотреть генеральный план Актау с учетом развития курорта вдоль береговой линии по примеру городов Дубая и Баку; увеличить количество авиарейсов в Актау из Алматы, Актобе, Шымкента и Атырау; завершить реализацию проектов в районе Теплого пляжа, а также ускорить развитие курортной зоны Кендерли.

Ранее сообщалось, что Токаев назвал большое упущение правительства и акиматов.