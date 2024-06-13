Запустить экспресс-поезда в Бурабай из крупных городов поручил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев 13 июня на совещании по развитию туризма отметил, что природные, исторические и культурные памятники Щучинско-Боровской курортной зоны являются нашим уникальным достоянием, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что близость Бурабая к Астане обеспечивает постоянный приток туда жителей и гостей столицы.

"Количество туристов ежегодно увеличивается. Однако строительство инфраструктуры курортной зоны продвигается очень медленно. В результате экологическая ситуация в местах массового отдыха остается сложной, а власти затягивают реализацию важных инфраструктурных проектов. К примеру, не реализован в полной мере план развития Щучинско-Боровской курортной зоны, принятый еще в 2012 году. По плану предполагалось выделить 126 млрд тенге, а фактически выделено 35 млрд тенге. Это лишь 28% предусмотренных средств. За более чем 10 лет на курорте не смогли установить очистные сооружения. Также не завершено строительство водопроводных сетей и теплоисточников. Правительство, Управление делами президента и акимат области должны, не затягивая, завершить эти проекты в кратчайшие сроки", – заявил лидер страны.

Отмечается, что правительству и акимату поручено развивать новые туристические зоны, расположенные на территории курорта Бурабай, такие как Акбура, озера Жукей, Катарколь, Текеколь и другие.

Президент также заявил о необходимости запустить экспресс-поезда в Бурабай из Астаны, Караганды, Павлодара, Усть-Каменогорска. Кроме того, дано поручение ввести в строй Единую цифровую платформу Burabay Travel, разрабатываемую Управлением делами президента, с масштабированием данного цифрового продукта на других туристических дестинациях.



Вместе с тем глава государства призвал активно использовать современные инструменты популяризации туризма в Казахстане.

"В глобальном информационном пространстве нужно продвигать позитивную информацию о нашей стране. Надо в полной мере использовать для развития туризма крупные международные мероприятия, проходящие в Казахстане. В этом году в нашей стране пройдут V Всемирные игры кочевников. Эти соревнования позволят продемонстрировать наши самобытные традиции, культуру и спортивные достижения. Однако в мировом медиапространстве информации об этом очень мало. Такую возможность нельзя упускать. Чтобы привлечь туристов из-за рубежа, следует как можно шире знакомить мир с нашей страной. Необходимо тесно сотрудничать с крупнейшими международными медиакомпаниями. Поручаю Министерству иностранных дел проработать данный вопрос", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент на совещании по развитию туризма отметил, что слабая логистическая связанность мест отдыха влияет не только на внутренний туризм, но и на приток гостей из-за рубежа.

