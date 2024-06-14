В Алматы определили 14 мест для жертвоприношений на Курбан айт
По словам наиб муфтия Кенжеали Мырзабаева, дни Курбан айта выпадают на 16-17-18 июня. Именно в эти три дня после айт намаза следует совершить жертвоприношение.
Главное поклонение праздника Курбан айт – это ритуал жертвоприношения, которое начинается после совершения праздничного намаза.
Скот, забитый до праздничного айт намаза, не считается жертвоприношением.
В ходе брифинга главный имам Алматы Толеби Оспан также сообщил, что в Алматы утверждены 14 специальных мест, где будут разрешены реализация, убой и раздача мяса жертвенных животных. На данных объектах работники мечети будут давать указания, как совершить жертвоприношение в соответствии с требованиями шариата, и совершать религиозные обряды.
Для онлайн заказчиков работает сайт qurban2024.kz, через который можно заказать курбан, а также подать заявку на получение жертвенного мяса.
Места, утвержденные для жертвоприношения в Алматы:
Алатауский район:
- Мечеть "Мырзахмет" (микрорайон Карасу, ул. Северное кольцо, 15);
- Мечеть "Аскер ата" (микрорайон Айгерим-1, ул. Бенберина, 18/4);
- Мечеть "Алгабас" (микрорайон Алгабас, ул. Акбопе, 6);
- Мечеть "Аль-Азим" (микрорайон Трудовик, ул. Азат, 20).
Бостандыкский район:
- Мечеть "Бакыткелды" (микрорайон Хан-Тенгри, улица Дулати, 27/11).
Медеуский район:
- 6. Мечеть "Умар ибн аль-Хаттаб" (улица Жукова, 136а);
- 7. Мечеть "Аманкул ата" (улица Бигелдинова, 5);
- 8. Мечеть "Фатима" (улица Малая, 14);
- 9. Мечеть "Райымбек батыр" (микрорайон Думан-1, улица Хан-Тенгри, 15);
- 10. Мечеть "Арафат" (улица Ибрагимова, 5а).
Наурызбайский район:
- 11. Мечеть "Калкаман-2" (микрорайон Калкаман-2, улица Аспандиярова, 84);
- 12. Рынок "Тау самалы" (улица Кунаева, 35в).
- Турксибский район:
- 13. Мечеть "Кайрат" (микрорайон Кайрат, улица Сарымулдаева, 22)
Жетысуский район:
- 14. Мечеть "Аль-Мадина" (улица Федорова, 12).
Еще одно специально утвержденное место для продажи жертвенных животных на территории города Алматы расположено между улицами Ф. Онгарсыновой и Б. Момышулы, на малой улице Мунке би Алатауского района.
Также пункты приема жертвенного мяса открыты в 54 мечетях города. Будут установлены специальные морозильные камеры и предоставлены транспортные средства. Жители города могут прийти в ближайшую мечеть и сдать мясо жертвенных животных для дальнейшей передачи нуждающимся.
В дни Курбан-айта в Алматы во дворах мечетей будут установлены юрты, где гостей праздника будут ждать накрытые блюдами и угощениями дастарханы, а в честь Года ислама и традиционных ценностей пройдут соревнования по национальным играм. Планируется организация праздничных мероприятий для детей и раздача мяса жертвенных животных нуждающимся жителям.
Не останутся без внимания дома престарелых, детские дома и дома детей с ограниченными возможностями. Для них приготовлены праздничные "Курбан айт" корзины. Женским сектором мечети будет проведена благотворительная ярмарка.
7 июня 2024 года сообщалось, что акимат Астаны определил места для проведения жертвоприношений на Курбан айт.