В Алматы определили 14 мест для жертвоприношений на Курбан айт

В Алматы определили 14 локаций для совершения обряда жертвоприношения на Курбан айт. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили на пресс-конференции представители духовенства города, сообщает Zakon.kz.

По словам наиб муфтия Кенжеали Мырзабаева, дни Курбан айта выпадают на 16-17-18 июня. Именно в эти три дня после айт намаза следует совершить жертвоприношение.

Отмечено, что 16 июня в 6:00 в 54 мечетях Алматы состоится праздничный Айт намаз.

Главное поклонение праздника Курбан айт – это ритуал жертвоприношения, которое начинается после совершения праздничного намаза.

Скот, забитый до праздничного айт намаза, не считается жертвоприношением.

В ходе брифинга главный имам Алматы Толеби Оспан также сообщил, что в Алматы утверждены 14 специальных мест, где будут разрешены реализация, убой и раздача мяса жертвенных животных. На данных объектах работники мечети будут давать указания, как совершить жертвоприношение в соответствии с требованиями шариата, и совершать религиозные обряды.

Для онлайн заказчиков работает сайт qurban2024.kz, через который можно заказать курбан, а также подать заявку на получение жертвенного мяса.

Места, утвержденные для жертвоприношения в Алматы:

Алатауский район:

Мечеть "Мырзахмет" (микрорайон Карасу, ул. Северное кольцо, 15);

Мечеть "Аскер ата" (микрорайон Айгерим-1, ул. Бенберина, 18/4);

Мечеть "Алгабас" (микрорайон Алгабас, ул. Акбопе, 6);

Мечеть "Аль-Азим" (микрорайон Трудовик, ул. Азат, 20).

Бостандыкский район:

Мечеть "Бакыткелды" (микрорайон Хан-Тенгри, улица Дулати, 27/11).

Медеуский район:

6. Мечеть "Умар ибн аль-Хаттаб" (улица Жукова, 136а);

7. Мечеть "Аманкул ата" (улица Бигелдинова, 5);

8. Мечеть "Фатима" (улица Малая, 14);

9. Мечеть "Райымбек батыр" (микрорайон Думан-1, улица Хан-Тенгри, 15);

10. Мечеть "Арафат" (улица Ибрагимова, 5а).

Наурызбайский район:

11. Мечеть "Калкаман-2" (микрорайон Калкаман-2, улица Аспандиярова, 84);

12. Рынок "Тау самалы" (улица Кунаева, 35в).

Турксибский район:

13. Мечеть "Кайрат" (микрорайон Кайрат, улица Сарымулдаева, 22)

Жетысуский район:

14. Мечеть "Аль-Мадина" (улица Федорова, 12).

Еще одно специально утвержденное место для продажи жертвенных животных на территории города Алматы расположено между улицами Ф. Онгарсыновой и Б. Момышулы, на малой улице Мунке би Алатауского района.

Также пункты приема жертвенного мяса открыты в 54 мечетях города. Будут установлены специальные морозильные камеры и предоставлены транспортные средства. Жители города могут прийти в ближайшую мечеть и сдать мясо жертвенных животных для дальнейшей передачи нуждающимся.

В дни Курбан-айта в Алматы во дворах мечетей будут установлены юрты, где гостей праздника будут ждать накрытые блюдами и угощениями дастарханы, а в честь Года ислама и традиционных ценностей пройдут соревнования по национальным играм. Планируется организация праздничных мероприятий для детей и раздача мяса жертвенных животных нуждающимся жителям.

Не останутся без внимания дома престарелых, детские дома и дома детей с ограниченными возможностями. Для них приготовлены праздничные "Курбан айт" корзины. Женским сектором мечети будет проведена благотворительная ярмарка.

7 июня 2024 года сообщалось, что акимат Астаны определил места для проведения жертвоприношений на Курбан айт.