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Контрафактные ГСМ продавала фирма в Алматы

В Алматы продавали контрафактные ГСМ, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 15:37 Фото: Zakon.kz
3526 тонн горюче-смазочных материалов были проданы без документов в Алматы. Департамент государственных доходов города выявил незаконный оборот ГСМ, сообщает Zakon.kz.

"В ходе администрирования субъектов рынка нефтепродуктов было обнаружено, что одно из юридических лиц осуществляло реализацию (отгрузку получателям) ГСМ с выпиской электронных счетов-фактур (ЭСФ) без указания происхождения товаров", – сообщили в ДГД.

Анализ деятельности налогоплательщика показал, что с апреля по ноябрь 2023 года данное юридическое лицо реализовало нефтепродукты без происхождения в объеме 3526 тонн на общую сумму 943 918 677 тенге.

Точнее, было продано: бензина – 46 тонн, дизельного топлива – 1948 тонн, печного топлива – 758 тонн, авиационного топлива – 774 тонн.

В ДГД сообщили, что материалы по данным фактам направлены в Департамент экономических расследований города для установления признаков уголовно-наказуемых деяний.

В департаменте также обратились к горожанам: если у вас есть информация о незаконном обороте нефтепродуктов, вы можете обратиться в Департамент государственных доходов по адресу: Алматы, пр. Абылай хана, 93/95, каб. 417, телефон: 8 (727) 267-35-62.


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