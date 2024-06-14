Контрафактные ГСМ продавала фирма в Алматы

3526 тонн горюче-смазочных материалов были проданы без документов в Алматы. Департамент государственных доходов города выявил незаконный оборот ГСМ, сообщает Zakon.kz.

"В ходе администрирования субъектов рынка нефтепродуктов было обнаружено, что одно из юридических лиц осуществляло реализацию (отгрузку получателям) ГСМ с выпиской электронных счетов-фактур (ЭСФ) без указания происхождения товаров", – сообщили в ДГД.

Анализ деятельности налогоплательщика показал, что с апреля по ноябрь 2023 года данное юридическое лицо реализовало нефтепродукты без происхождения в объеме 3526 тонн на общую сумму 943 918 677 тенге.

Точнее, было продано: бензина – 46 тонн, дизельного топлива – 1948 тонн, печного топлива – 758 тонн, авиационного топлива – 774 тонн.

В ДГД сообщили, что материалы по данным фактам направлены в Департамент экономических расследований города для установления признаков уголовно-наказуемых деяний.

В департаменте также обратились к горожанам: если у вас есть информация о незаконном обороте нефтепродуктов, вы можете обратиться в Департамент государственных доходов по адресу: Алматы, пр. Абылай хана, 93/95, каб. 417, телефон: 8 (727) 267-35-62.



