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События

Прятали в канистрах: на границе Казахстана "накрыли" масштабный канал вывоза топлива

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 23:56 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области на границе пресекли около 100 попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов региона, передает Zakon.kz.

Как отмечает 13 мюля 2026 года местный телеканал "Ирбис ТВ", бензин и дизтопливо заливают в канистры, рассчитывая перебраться с ними на легковых автомобилях.

По оперативным данным, сейчас на автомобильных пунктах пропуска области пресечено около 100 попыток вывоза ГСМ.

"В общей сложности специалистами задержано 4 тысячи литров, из которых 1390 литров составляет бензин и 2500 литров – дизельное топливо. Анализ показывает, что правонарушения на границе совершаются в основном гражданами на легковом транспорте, которые пытаются провезти топливо в канистрах", – сообщил Ержан Токтарханов, руководитель департамента государственных доходов по Павлодарской области.

По данным департамента госдоходов, контроль ведется круглосуточно, включая досмотр на автомобильных пунктах пропуска. А также работу мобильных групп на всей территории Павлодарской области.

Одновременно сотрудники ДГД ведут хронометражные обследования приграничных АЗС, мониторят объемы реализации бензина и дизельного топлива. Всего там расположено 15 автозаправок.

Отметим, что в Казахстане усилили контроль за перемещением нефтепродуктов через государственную границу. 8 июля 2026 года в Комитете государственных доходов рассказали о промежуточных итогах работы.

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Канат Болысбек
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