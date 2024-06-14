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Токаев обратился к юному казахстанцу, ставшему чемпионом мира по шахматам

Токаев, юный казахстанец, чемпион мира по шахматам, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 17:34 Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта, akorda.kz
Глава государства поздравил победителя Чемпионата мира по шахматам среди молодежи Казыбека Ногербека, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев 14 июня 2024 года направил юному чемпиону мира поздравительную телеграмму, сообщила пресс-служба президента.

"Завоевание чемпионского титула в нелегкой борьбе за честь нашей страны и получение звание гроссмейстера как лучшего шахматиста – это выдающееся достижение. Отрадно видеть, что такие талантливые и образованные молодые люди, как ты, прославляют наш народ. Желаю новых ярких побед и осуществления намеченных целей", – говорится в телеграмме.

Казыбек Ногербек завоевал золотую медаль на Чемпионате мира среди шахматистов до 20 лет, который 13 июня завершился в Дели (Индия). Юный казахстанец набрал 8,5 очка после 11 туров по классическим шахматам.

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