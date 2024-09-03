В Алматы продлили ремонт улицы Курмангазы
В пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети" 3 сентября уточнили, что перенос произошел из-за высокой загруженности заводов, производящих железобетонные изделия и трубопроводную продукцию. Именно это, как говорится в сообщении, повлияло на поставку строительных материалов и увеличение сроков выполнения строительно-монтажных работ.
В дополнении сказано, что на сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены.
"Подрядная организация приступает к благоустройству участка, которое планируется завершить к середине сентября с учетом погодных условий".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
Также отмечено, что на указанном выше участке проводились плановые работы по реконструкции трубопровода, который пролегает под проезжей частью на отрезке в 305 метров.
Трубопровод был введен в эксплуатацию в 1986 году, и за последние пять лет на нем устранили около 10 повреждений.
Специалисты просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.
2 сентября 2024 года во время оглашения Послания народу Касым-Жомарт Токаев поднял тему состояния дорог в стране. По его словам, этот вопрос все еще остается актуальным.