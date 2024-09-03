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В Алматы продлили ремонт улицы Курмангазы

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 11:55 Фото: Zakon.kz
Подрядная организация продлила ремонтные работы в Алматы на улице Курмангазы на участке от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова до середины сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети" 3 сентября уточнили, что перенос произошел из-за высокой загруженности заводов, производящих железобетонные изделия и трубопроводную продукцию. Именно это, как говорится в сообщении, повлияло на поставку строительных материалов и увеличение сроков выполнения строительно-монтажных работ.

В дополнении сказано, что на сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены.

"Подрядная организация приступает к благоустройству участка, которое планируется завершить к середине сентября с учетом погодных условий".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Также отмечено, что на указанном выше участке проводились плановые работы по реконструкции трубопровода, который пролегает под проезжей частью на отрезке в 305 метров.

Трубопровод был введен в эксплуатацию в 1986 году, и за последние пять лет на нем устранили около 10 повреждений.

Специалисты просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.

2 сентября 2024 года во время оглашения Послания народу Касым-Жомарт Токаев поднял тему состояния дорог в стране. По его словам, этот вопрос все еще остается актуальным.

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