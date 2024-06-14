Гепатит А в фонтанах: устькаменогорцев предупредили, где не стоит купаться

Представители Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО заявили о том, что купание в фонтанах Усть-Каменогорска может привести к заражению гепатитом А, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, дети в областном центре снова используют фонтан на Комендантке, как бассейн. С наступлением теплых дней они устраивают там настоящие заплывы. Более того, даже взрослые иногда решают освежиться здесь. В ДСЭК ВКО напоминают, что такое купание категорически запрещено и может быть опасным.

"Фонтаны – это элементы благоустройства, вода в них обновляется не так часто, из-за этого высок риск заражения вирусными и паразитарными заболеваниями. Купание в фонтане может обернуться не только простудой, но и острой кишечной инфекцией. Наибольшую опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, а также гепатит А", – пояснили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

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