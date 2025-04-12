О пожароопасном периоде предупредили дачников Петропавловска
Фото: Zakon.kz
В ДЧС Северо-Казахстанской области усилили рейды по дачам Петропавловска – в регионе наступил пожароопасный период, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, к административной ответственности за нарушения пожарной безопасности уже привлекли троих человек:
"Для профилактики сотрудники ДЧС провели более 50 разъяснительных рейдов, о правилах пожарной безопасности проинформировали свыше 1000 жителей".
В первую очередь специалисты просят дачников не сжигать мусор и сухую растительность.
22 марта 2025 года сильный пожар разгорелся на горе близ частных домов в Алматы.
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