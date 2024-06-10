Как ищут туристов, разжигающих костры в Иле-Алатауском нацпарке – фоторепортаж

С 20 марта в горных района Алматы и области объявлен пожароопасный период. Однако многих отдыхающих предупреждения специалистов не останавливают и они продолжают разводить костры. Zakon.kz совместно со спасателями и полицейскими отправились в рейд по излюбленным местам отдыха туристов.

С середины марта у егерей, спасателей и полиции Алматы прибавляется работы, особенно в выходные и праздничные дни. Мобильные группы выходят в рейд по горным склонам и излюбленным местам отдыхающих, которых у подножья мегаполиса сейчас не так мало. Там они ищут тех, кто мусорит и грубо нарушает правила пожарной безопасности, а именно разводит костры и жарит шашлык на природе, что категорически запрещено.

Фото: Zakon.kz

Длинная вереница из машин у экопоста выстраивается здесь практически каждые выходные. Спасатели говорят, что большинство горожан стремятся скрыться в горах от зной алматинской жары.





Специалисты не против отдыха горожан, но просят последних соблюдать элементарные правила, с этим у отдыхающих проблема.

Фото: Zakon.kz

Уже въезде на территорию нацпарка стало заметно, что в воздухе повис едкий запах гари, а вдали виднеется дым. Отдыхающие не только наслаждаются местной природой, но уже принялись разводить костры и жарить шашлыки. Специалисты тут же устремились к туристам. Их опасения подтвердились, группа из нескольких человек готовит обед на костре, и все это несмотря на предупреждающие информационные стенды о пожарной безопасности в горах.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

К слову, практически у всех нарушителей при виде полицейских и спасателей один текст: "Мы правда впервые здесь и не знали о таких правилах, такое больше не повторится". Костер нарушители сразу же потушили, с ними провели профилактическую беседу и записали данные, но штрафовать не стали. Правда, на замечание специалистов не все члены семьи отреагировали положительно, некоторые все же высказали свое недовольство в адрес проверяющих.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что на протяжении нескольких километров вдоль горной трассы и тропинок сотрудники ДЧС и лесники установили предупреждающие таблички, на которых убедительно просят отдыхающих не нарушать элементарные правила пожарной безопасности. Однако, как показывает практика, лишь единицы следуют озвученным предписаниям.

Фото: Zakon.kz

А вот получить штраф отдыхающие могут от местных лесников нацпарка. Уже после нарушителей передадут сотрудникам ДЧС и полицейским для составления протокола. Впрочем, территорию инспектируют не только пешие патрули, но и с воздуха, иногда для этого задействуют вертолет, а сейчас к рейдовым мероприятиям подключили дроны. Все это в комплексе дает положительный результат.

Фото: Zakon.kz

Какой штраф грозит любителям разводить костры в горах

Во время рейдовых обходов в случае выявления фактов нарушения предусмотрено:

согласно ч. 1 ст. 505 Кодекса РК об административных нарушениях может быть применено предупреждение, после повторных нарушений налагается штраф в размере 30 МРП или 110 760 тенге.

согласно ст. 367 ч. 3 Кодекса РК об административных правонарушениях сумма штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесистой местности составляет 100 МРП, или 369 200 тенге.

По информации ДЧС Алматы, на сегодня по ч.1 ст. 505 предупреждение получил 21 человек. А по с. 367 ч. 3 сотрудниками ГНПП оштрафовано четыре человека на общую сумму 1 млн 476 тыс. 800 тенге.

Фото: Zakon.kz

Буквально в нескольких метрах специалисты заметили еще одну группу отдыхающих. С ними также провели профилактическую беседу. Стоит отметить, что за день специалисты обходят десятки километров, а некоторые участки проверяют дважды.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Главный специалист УЧС Бостандыкского района ДЧС Алматы Асхат Амирбеков считает, что основная масса людей осознанно нарушают правила пожарной безопасности, хотя знают о запрете на разжигание огня в горно-лесной местности.

"Некоторые ссылаются на то, что нам не говорили и они не видели запрещающие знаки. Но мы работаем, есть соцсети, СМИ работают. Если поднимаешься вверх, после экопоста, там стоят знаки, что разжигать костры запрещено. Конечно, может, часть людей не знают, но перед планированием отдыха нужно удостовериться, где можно и нельзя разводить огонь. Все доступно, и эту информацию можно узнать везде". Асхат Амирбеков

По его словам, рейды проходят не только в выходные и праздничные дни, но и в будни. А с наступлением теплого времени поток отдыхающих увеличился в разы, и сейчас мониторить территорию приходится с раннего утра и до позднего вечера.

Фото: Zakon.kz

На территории близ Алматы имеется 19 тыс. 803 га Иле-Алатауского национального парка, а также природные парки "Медеу" – 708,2 га и "Роща Баума", площадь которой составляет 137,7 га.

В ДЧС жителям и гостям мегаполиса напомнили правила пожарной безопасности в горах:

не оставляйте в местах отдыха и вывозите за собой мусор, который может стать причиной возгораний;

не бросайте горящие спички, окурки, не сжигайте сухую траву;

не допускайте разведение костров, не пользуйтесь мангалами и другими приспособлениями для приготовления пищи в неотведенных для этих целей местах.

Сотрудники ДЧС отмечают, что сохранение окружающей среды – это обязанность каждого жителя страны. Даже если последний стал свидетелем нарушения, стоит осведомить отдыхающих. Ведь только благодаря общим усилиям возможно сохранить и приумножить уникальное достояние природы.