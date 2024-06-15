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Законодательство РК

Полиция Алматы провела рейд с целью проверки самокатчиков

самокат, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 14:13 Фото: Zakon.kz
Сотрудники полиции совместно с операторами шеринга патрулируют улицы Алматы и следят за соблюдением ПДД. Цель мероприятия, как отметили в МВД, – повысить культуру ответственного вождения на электросамокатах, сообщает Zakon.kz.

С водителями самокатов, которые нарушили правила, проводят профилактическую беседу. Им также вручили памятки, на которой перечислены главные правила для безопасной и этичной езды, отмечают в полиции.

По окончании мероприятия организаторы проанализировали, какие нарушения встречались чаще всего, чтобы продолжить профилактическую работу с жителями.

"Самокат официально стал частью транспортной системы Алматы с сентября 2023 года с вступлением поправок в закон "О дорожном движении". По данным МВД, с сентября 2023 число ДТП с участием самокатов уменьшилось в несколько раз. При этом количество поездок на самокатах в Алматы растет". МВД РК

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С начала года к административной ответственности привлечены свыше 7,5 тыс. алматинских самокатчиков, зарегистрировано 38 ДТП с участием самокатов, 42 человека получили травмы.

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