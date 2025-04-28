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События

Кыргызстан поделится с Казахстаном водой

вода в реке, берег, равнина, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 09:25 Фото: pixabay
Кыргызстан направит в Казахстан еще 400 млн кубометров воды по реке Талас и 180 млн кубометров по реке Шу. С начала поливного сезона за апрель уже подано 45 млн кубометров воды, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Минводных ресурсов 28 апреля, об этом на 35-м заседании казахстанско-кыргызской комиссии по использованию межгосударственных водохозяйственных сооружений на реках Шу и Талас договорились министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов и заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев.

Эта вода будет использована для полива сельскохозяйственных полей Жамбылской области.

Кроме того, стороны обсудили работу совместной рабочей группы по охране окружающей среды и мониторингу качества воды.

"В прошлом году благодаря совместной работе с нашими кыргызскими коллегами удалось полностью обеспечить аграриев Жамбылской области поливной водой. Так, через реку Талас в Казахстан вместо прогнозируемых 380 млн кубометров воды поступило 418 млн кубометров. А по реке Шу было получено 165,3 млн кубометров воды, что на 29,7 млн кубометров больше, чем годом ранее", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Ранее в министерстве рассказали о благоприятной ситуации с водой на нужды аграриев в Алматинской области.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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