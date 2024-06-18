Токаев дал ряд поручений детскому омбудсмену

18 июня глава государства принял уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву, сообщает Zakon.kz.

Она доложила президенту о проделанной за год работе по защите прав и обеспечению безопасности детей.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что с принятием законодательных изменений по защите прав женщин и детей усилены меры по профилактике семейно-бытового насилия, ужесточено наказание за все формы насилия в отношении детей. В закон вошел блок норм, инициированных уполномоченным по правам ребенка совместно с гражданским сектором", – сообщила пресс-служба президента.

Из доклада Динары Закиевой

Ведется активная работа по практической реализации данных законодательных норм:

– в частности, функционирует Единый контакт-центр "111", в школах внедряется программа по борьбе с буллингом KiVa, а с сентября 2024 года будут введены уроки безопасности;

– начинается обучение сотрудников медико-социальных учреждений для детей;

– прорабатывается вопрос усиления органов опеки и попечительства;

– в партнерстве c ФНБ "Самрук Қазына", фондами "Қазақстан халқына" и "Қамқорлық" открыты шесть аутизм-центров и 11 региональных реабилитационных центров.

Заслушав отчет, президент подчеркнул важность повышения уровня правовой грамотности и культивирования принципа "Закон и порядок" среди школьников.

В связи с этим Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его поручению, данному на заседании Национального курултая в Туркестане, разработана Единая программа воспитания. Она нацелена на привитие подрастающему поколению человеческих и национальных ценностей, развитие творческого потенциала детей, формирование у них навыков самостоятельности и креативного мышления. Уполномоченному поручено обеспечить скоординированную работу педагогов и родителей по реализации программы.

На встрече также обсудили вопросы выделения жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также развития инфраструктуры для детей в сельской местности.

"В завершение глава государства отметил необходимость принять комплексные меры по предотвращению суицидальных настроений среди детей и подростков", – сообщили в Акорде.

Наряду с этим президент поручил держать на особом контроле вопрос профилактики детского травматизма и несчастных случаев.

Накануне, 17 июня, глава государства отреагировал на обращение матери военнослужащего, который впал в кому в Жамбылской области.