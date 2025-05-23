Какие поручения Токаев дал Закиевой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву. Об этом сегодня, 23 мая 2025 года, рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе по защите прав детей и укреплению системы охраны детства.

За последние два года принят ряд мер, разработаны программы и законы, направленные на обеспечение безопасности и защиту прав детей, профилактику насилия, суицидов и подростковой преступности. В рамках данной работы Уполномоченным по правам ребенка инициировано 120 поправок в законодательство.

Как отметила Динара Закиева, в текущем году был проведен мониторинг ситуации в 13 регионах и 73 населенных пунктах, включая анонимные опросы детей в 272 учреждениях и посещение 173 семей. По его итогам выявлено 171 нарушение в реализации норм принятых законов и функционировании системы защиты прав детей.

Кроме того, изучение ситуации в регионах подтвердило эффективность работы 112 центров поддержки семей, которые выполняют важную роль в профилактике семейно-бытового насилия и нарушений прав детей.

Ведется работа по созданию управлений по защите прав детей при акиматах областей, а также разрабатывается законопроект, в котором будут закреплены функции и статус региональных органов, ответственных за охрану детства.

Уполномоченный по правам ребенка рассказала о ходе исполнения поручений главы государства, реализации принятых законов. В частности, об активизации работы по созданию центров реабилитации и развития детей с особыми потребностями. В настоящее время фонд "Қазақстан халқына" совместно с партнерами открыл 49 реабилитационных центров, в которых оказываются услуги детям с особыми потребностями.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы подготовки программы "Дети Казахстана", обеспечения онлайн-безопасности и защиты персональных данных несовершеннолетних.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность консолидации усилий местных исполнительных органов и региональных уполномоченных для укрепления системы гарантий защиты прав детей и формирования комплексной поддержки детей. Кроме того, глава государства поручил проработать дополнительные меры по развитию инклюзивного образования в школах". Пресс-службе президента РК

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного директора Зеленого климатического фонда Мафальду Дуарте. На встрече были обсуждены перспективы углубления сотрудничества между Казахстаном и фондом.