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Связаны с активистами январских беспорядков: членов ОПГ задержали в Алматы и Шымкенте

Январские события, ОПГ, Алматы, Шымкент, спецоперация, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 17:00 Фото: Zakon.kz
В Алматы, Шымкенте и Туркестанской области силовики задержали членов преступной группировки, связанной с активными участниками январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.

Работу по ликвидации преступной группы провели сотрудники МВД совместно с КНБ при координации Генеральной прокуратуры.

В МВД сообщили, что 17 июня на территории городов Алматы, Шымкента и в Туркестанской области провели оперативно-розыскные мероприятия по задержанию участников преступной группы, которых подозревают в совершении тяжких преступлений, в том числе вымогательствах у предпринимателей.

"Установлено, что члены группировки связаны с активными участниками январских событий. В полицию доставлено 20 фигурантов. Проведено более 40 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и травматическое оружие, наркотики и боеприпасы", – говорится в сообщении.


Ранее в Алматы вынесли приговор 11 участникам январских беспорядков, участвовавшим в нападениях на охраняемые объекты и их захвате. 

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