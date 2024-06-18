Связаны с активистами январских беспорядков: членов ОПГ задержали в Алматы и Шымкенте

В Алматы, Шымкенте и Туркестанской области силовики задержали членов преступной группировки, связанной с активными участниками январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.

Работу по ликвидации преступной группы провели сотрудники МВД совместно с КНБ при координации Генеральной прокуратуры.

В МВД сообщили, что 17 июня на территории городов Алматы, Шымкента и в Туркестанской области провели оперативно-розыскные мероприятия по задержанию участников преступной группы, которых подозревают в совершении тяжких преступлений, в том числе вымогательствах у предпринимателей.

"Установлено, что члены группировки связаны с активными участниками январских событий. В полицию доставлено 20 фигурантов. Проведено более 40 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и травматическое оружие, наркотики и боеприпасы", – говорится в сообщении.





Ранее в Алматы вынесли приговор 11 участникам январских беспорядков, участвовавшим в нападениях на охраняемые объекты и их захвате.