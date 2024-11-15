Одновременные задержания провели силовики в Алматы и двух областях

В Алматы и двух областях силовики задержали преступную группировку, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Жамбылской области полицейские совместно с прокуратурой по результатам длительной оперативной разработки пресекли деятельность преступной группы, состоящей из шести лиц.

"Подозреваемые организовали каналы поставки гашиша из Шуского района Жамбылской области в город Алматы, Алматинскую область. Задержания и обысковые мероприятия одновременно проведены в городе Алматы, Алматинской области и Шуском районе Жамбылской области. В ходе обыска изъято более 5 кг гашиша и около 1 кг марихуаны", – рассказали в полиции.

Все шестеро подозреваемых водворены в ИВС. На данный момент ведется досудебное расследование по факту хранения, перевозки с целью сбыта наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.

14 ноября в Комитете национальной безопасности заявили о ликвидации в Алматы подпольной нарколаборатории. Подозреваемый задержан при изготовлении психотропных веществ.