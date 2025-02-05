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Общество

Депутат призвал жестче наказывать за продажу суррогатной водки

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 19:45 Фото: pexels
Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев на пленарном заседании палаты 5 февраля 2025 года предложил налагать крупные штрафы и лишать лицензии предпринимателей, реализующих суррогатную алкогольную продукцию, передает корреспондент Zakon.kz.

Нартай Сарсенгалиев назвал суррогатный алкоголь самопалом и ядом, убивающим казахстанцев. 

"Не придется далеко ходить, чтобы найти его. Его хватает даже на полках магазинов Астаны, не говоря уже о регионах. Этот яд производится в подвалах и отправляет потребителя в могилу. Пока мы боремся за повышение акцизов на алкоголь и делаем его недоступным, те, кто продает нелегальный алкоголь, наполняют свои магазины отравой и зарабатывают на этом состояния. Те, кто изготавливает спирт нелегально, добавляют технический спирт, метанол. В результате люди слепнут, теряют рассудок, становятся зависимыми или погибают", – добавил он.

В пример он привел недавний случай, произошедший в Шымкенте. 

"В январе в Шымкенте был обнаружен цех по производству подпольного алкоголя. Пара три года травила людей. Они заработали на этом деле 309 млн тенге. Они живут в дорогих домах и ездят на дорогих машинах. Но за три года они сломали более тысячи жизней. В ходе проверки в цехе обнаружено 24 тыс. поддельных акцизов и 9 тыс. литров этилового спирта. Продажа суррогатного алкоголя – это уже бедствие, и только в 2021 году в Шымкенте от отравления погибли 240 человек. В 2020 году за двое суток в Костанайской и Акмолинской областях от отравления алкоголем погибли 15 человек", – сетует мажилисмен.

Между тем, по его данным, активная молодежь в Астане за год выявила 200 магазинов, где продавался суррогатный или самодельный алкоголь.

"В среднем они продавали 30 литров нелегального алкоголя в день, что составляет 60 бутылок. Цена была установлена в размере 600 тенге. Если посчитать просто, то 200 магазинов зарабатывают на подвальном алкоголе 7,2 млн тенге в день, или 2,6 млрд тенге в год", – подчеркнул Сарсенгалиев.

В завершении он рекомендовал полицейским привлекать к ответственности предпринимателей, занимающихся реализацией незаконно произведенной алкогольной продукции, по статье 283 КоАП. В этом случае им будет грозить штраф в размере 600 тыс. тенге и отзыв лицензий. 

23 января 2025 года в Департаменте государственных доходов Астаны заявили, что оборот нелегальной табачной продукции в столице превысил 68 млн тенге.

О том, как отличить поддельный алкоголь от настоящего, можно прочитать здесь

Мадина Мамырханова
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