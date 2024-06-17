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Спиртзавод в Шымкенте продавал товар изготовителям суррогата

Спиртзавод в Шымкенте продавал товар изготовителям суррогата, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 10:23 Фото: pexels
Руководитель спиртзавода в Шымкенте намеревалась продать изготовителям суррогатного алкоголя 81 тонну спирта, сообщает Zakon.kz.

Это выяснили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в ходе проверки деятельности спиртзавода.

В ведомстве рассказали, что неучтенный спирт реализовывали лицам, занимающимся подпольной деятельностью по производству суррогатной алкогольной продукции.

"В рамках исполнения плана по противодействию теневой экономике установлены обстоятельства незаконной отгрузки неучтенного спирта в праздничные и выходные дни (суббота и воскресенье), что повлекло нарушение Правил хранения и реализации этилового спирта (приказ МФ РК от 20.02.2015  "Об утверждении Правил хранения и реализации (отгрузки, приемки) этилового спирта")".

Руководитель спиртзавода, пытаясь избежать ответственности, предлагала сотруднику Департамента АФМ по городу Шымкенту взятку в сумме 20 тыс. долларов США. Также она обещала 1 млн тенге ежемесячно за общее покровительство деятельности, связанной с незаконной реализацией спирта, и непривлечение к уголовной ответственности.

С санкции суда подозреваемая заключена под стражу.

Расследование продолжается.

Ранее был задержан экс-гендиректор ТОО "Астана-Зеленстрой".

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