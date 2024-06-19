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В Астане определились с названием для нового района

Название нового района Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 13:45 Фото: Zakon.kz
В Астане 19 июня 2024 года утвердили название нового района, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил глава Управления по развитию языков и архивного дела столицы Сакен Есиркеп, для выбора названия шестому району провели несколько заседаний с участием ученых.

"Поступило около 15 предложений. Из них выбрали четыре: Сарайшык, Сауран, Туран и Жеруык. Провели по ним еще одно заседание ономастической комиссии. Поставили на голосование, какое из них выбрать, и большинством голосов был выбран вариант Сарайшык", – сказал он.

Ранее Сакен Есиркеп рассказывал, какое значение имеет Сарайшык: средневековый город, который когда-то был столицей Золотой Орды, а затем Казахского ханства. Этот город был одним из крупнейших торговых центров вдоль Великого Шелкового пути.

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