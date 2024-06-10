Картины из мусора, соревнования невест – акция "Таза Қазақстан" проходит в Жамбылской области

Жители Жамбылской области принимают активное участие в экологической акции "Таза Қазақстан". В рамках кампании реализуются различные проекты.

Например, более 600 воспитанников Центра технического творчества представили арт-объекты, сделанные из мусора. Ученики совместно с учителями представили более 200 картин, игрушек и посуду. Они планируют и в будущем проводить выставки с такими изделиями.

"Юные ученые разработали проекты, направленные на улучшение экологии и повышение качества жизни людей. В частности, "Повышение безопасности на пешеходных переходах" ученика школы-гимназии №7 города Тараза Д. Тарасенко, "Чистый город начинается с тебя" – Ж. Женисхан (школа-лицей имени М. Ауэзова Меркенского района), "Умная ECO-теплица" – А. Ондасын (школа-лицей №15 имени А. Бокейхана Жуалынского района), проекты по запуску мусороперерабатывающего завода "Подари вторую жизнь" учащихся школы №44 Меркенского района А. Еркинкызы и У. Енсебек. Проекты будут представлены в ходе выставки на территории историко-культурного комплекса "Древний Тараз", – сообщили в акимате Жамбылской области.

А среди невест села Ерназар Жамбылского района организуют конкурс "Чистый двор". Будут принимать участие девять конкурсанток в возрасте до 35 лет. Цель – формирование экологической культуры среди населения, укрепление единства и преемственности поколений.

Специальная комиссия оценит работы участников конкурса и вручит победителям призы.

"Также во всех районах области проводятся конкурсы "Чистая улица", "Чистый двор", "Активный волонтер". В частности, в Байзакском районе будут организованы конкурсы "Лучший волонтер", в Сарысуском, Кордайском районе – "Лучший двор", в районе Т. Рыскулова – "Самый активный житель", в Таласском – "Лучшая улица", в Шуском – "Лучший дворник", – сообщили в акимате.

Также с участием волонтеров, жителей города Тараза и районов проводятся субботники. Планируется, что в субботнике на территории парка "Мамыр" в Таразе примут участие более 200 жителей города. Таразцы очистят территорию вдоль реки Талас, улицу Айша биби, покрасят и помоют остановки по улице Б. Момышулы, будут проведены работы по очистке канала "Аулие Булак". Горожане проведут уборку также у себя во дворах в микрорайоне Ұлы дала, в микрорайоне Карасу.

Подобные мероприятия проводятся во всех районах. В частности, в Центральном парке Байзакского района, на территории мавзолея Айша биби Жамбылского района, памятника Сыпатай Батыру в Меркенском, на центральных улицах Кордайского района, у мавзолея Шокай Датка в Сарысуском районе, в парке железнодорожников города Шу.

В акимате также отмечают, что в 2024 году на ремонт дорог в регионе выделено 23,1 млрд тенге. Будет отремонтировано 469,6 км дорог, из них 155,3 км автодорог местного значения, 286,2 км улиц населенных пунктов и 28,1 км пешеходных дорожек. В Таразе проведут средний ремонт более 140 километров дорог: 117 улиц, протяженностью 67,8 км, 20,2 км пешеходных дорожек.

С начала акции "Таза Қазақстан" в регионе провели 1770 субботников, в которых приняли участие 220 тыс. человек.

"В результате очищены территории 60 историко-культурных памятников, 143 парков, 816,6 км каналов и арыков, 3,1 тыс. км улиц и 109,1 тыс. дворов. Вывезено 11,4 тыс. тонн мусора. Высажено около 60 тыс. саженцев, запущено 49 фонтанов. Всего на благоустройство, озеленение и санитарную очистку на 2024 год предусмотрено 10,3 млрд тенге", – отметили в акимате.

Акция продлится до конца года, будут отремонтированы жилые дома, дороги, благоустроены парки.