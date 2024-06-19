Когда спадет аномальная жара в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие дни в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромета", в ближайшие дни на западе Казахстана, где уже несколько дней стоит аномальная жара, ожидается спад жары, и 22 июня температура вернется в свое климатическое русло за счет ожидающихся обильных дождей.

"На севере и в центре страны после небольшого прекращения осадков снова ожидаются дожди с грозами, в отдельных регионах – сильные дожди, град и шквал. А в горных районах юга республики за счет дневной конвекции по-прежнему будет неустойчивая погода. Лишь в восточных регионах погода прогнозируется без существенных осадков", – отметили синоптики.

О том, какой будет погода в ближайшие дни в Астане, Алматы и Шымкенте, можно узнать здесь.