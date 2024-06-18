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Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни

Погода в Астане, Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 14:52 Фото: pexels
"Казгидромет" представил прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 19-21 июня, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды в Астане:

19 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 24-26 тепла.

20 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 28-30 тепла.

21 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 31-33 тепла.

Прогноз погоды по Алматы:

19 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 29-31 тепла.

20 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 29-31 тепла.

21 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла.

Прогноз в Шымкенте:

19 июня: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 34-36 тепла.

20-21 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 35-37 тепла.

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