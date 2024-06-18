Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни

Прогноз в Шымкенте:

19 июня: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 34-36 тепла.



