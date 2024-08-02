Аномальная 45-градусная жара возвращается в Казахстан
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по Казахстану на выходные – с 3 по 5 августа 2024 года.
Из него следует, что в страну вернется аномальная жара.
"На западе страны днем ожидается повышение температуры воздуха до +41°С, на юго-западе – до +40+45°С, на остальной территории резких изменений не ожидается".РГП "Казгидромет"
Согласно прогнозу, в предстоящие выходные на большей части страны под влиянием фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, а на западные и южные регионы республики постепенно начнет смещаться отрог антициклона из районов Европы, который обусловит малооблачную погоду без осадков.
О том, какой будет погода в Казахстане в августе 2024 года, можете узнать по ссылке.
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