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Аномальная 45-градусная жара возвращается в Казахстан

Аномальная 45-градусная жара возвращается в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 13:38 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по Казахстану на выходные – с 3 по 5 августа 2024 года.

Из него следует, что в страну вернется аномальная жара.

"На западе страны днем ожидается повышение температуры воздуха до +41°С, на юго-западе – до +40+45°С, на остальной территории резких изменений не ожидается".РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, в предстоящие выходные на большей части страны под влиянием фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, а на западные и южные регионы республики постепенно начнет смещаться отрог антициклона из районов Европы, который обусловит малооблачную погоду без осадков.

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О том, какой будет погода в Казахстане в августе 2024 года, можете узнать по ссылке.

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