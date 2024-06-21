Нападение на Садыкова в Киеве: что поручил Токаев?

Глава государства Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за расследованием нападения на гражданина Казахстана Айдоса Садыкова в Киеве, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 июня 2024 года заявил советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"По поручению президента правоохранительные органы Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления. Главой государства дано поручение правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры", – написал он в Facebook.

Берик Уали подчеркнул, что "казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола".

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18 июня 2024 года стало известно, что в Киеве было совершено покушение на журналиста Айдоса Садыкова. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии. Прокуратура Киева начала расследование по факту покушения на умышленное убийство журналиста. В ведомстве сообщили, что "по предварительной информации, неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находились потерпевший и его жена, произвел выстрел в мужчину, после чего скрылся". Покушение произошло недалеко от дома, где они живут. Нападавшего ищут.

19 июня Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по покушению на журналиста Айдоса Садыкова в Киеве. Он заявил, что все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.

По данным СМИ, в марте 2014 года актюбинские журналисты Айдос и Наталья Садыковы уехали из Казахстана в Украину, где и создали YouTube и Telegram-каналы. В октябре 2023 года стало известно, что их объявили в розыск. Розыскное дело было зарегистрировано в Астане, а инициатором выступило МВД РК. В ведомстве объяснили причину: "Уполномоченным органом на YouTube-канале выявлены видеоматериалы, не соответствующие действительности и пропагандирующие национальную рознь".