В Астане часть автобусных полос сделали доступной для всех водителей

В Астане на участке от улицы Сыганак до шоссе Коргалжын временно разрешили проезд по автобусным полосам, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 20 февраля в акимате столицы, в связи с реконструкцией наземного пешеходного перехода на улице Кунаева у Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" с 19 февраля 2025 года введены временные изменения в организации дорожного движения.

"Для снижения транспортной нагрузки на проспекте Туран, на участке от улицы Сыганак до шоссе Коргалжын, временно разрешен проезд по автобусным полосам Bus Lane. Жителей и гостей столицы просим отнестись с пониманием и принять во внимание изменения на дорогах столицы. После завершения строительства наземного пешеходного перехода дорожные знаки будут открыты. Информация об этом будет дополнительно размещена на официальных источниках в социальных сетях", – сообщили в акимате.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и заранее планировать свой маршрут, исключая из него закрытый участок улицы Кунаева.

По согласованию с Управлением административной полиции ДП столицы с 19 февраля по 30 октября перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран. Движение автотранспортных средств будет обеспечено по прилегающим улицам Достык и Сарайшык.