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Астанчанам временно разрешили заезжать на автобусные полосы

В Астане разрешили ездить по автобусным полосам, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 18:24 Фото: akorda.kz
В Астане на двух проспектах и двух улицах отключили камеры "Сергек" на автобусных полосах, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 14 июня в полиции города, из-за работ по среднему ремонту магистральных улиц Астаны с укладкой асфальта и нанесением дорожной разметки затруднено движение машин.

"В связи с чем в целях снижения транспортной нагрузки в период с 14 июня по 1 июля текущего года на всем протяжении проспектов Туран и Кабанбай батыра, а также по улицам Сарайшык и Сарыарка временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами "Сергек", – сказано в распространенном сообщении.

Департамент полиции города Астаны просит водителей принять во внимание изменения на дорогах столицы.

"В целях собственной безопасности просим соблюдать скоростной режим и заранее планировать свои маршруты, исключая из них закрытые участки улиц", – добавили в полиции.

Днем 14 июня 2024 года астанчане стали массово жаловаться на пробки в городе. В Департаменте полиции объяснили заторы на дорогах и попросили жителей отнестись к происходящему с пониманием.

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