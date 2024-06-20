Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

О создании национального морского отряда на берегу Каспия доложили Токаеву

Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 15:35 Фото: akorda.kz
20 июня Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, сообщает Zakon.kz.

Чингис Аринов отчитался о проводимой работе и планах Министерства по чрезвычайным ситуациям. Он также доложил об оптимизации штатной структуры и укреплении материально-технического оснащения ведомства.

Кроме того, глава МЧС рассказал о строительстве Академии гражданской защиты, обновлении парка воздушной авиации и создании Национального морского отряда на берегу Каспийского моря:

– ведется строительство 20 пожарных депо, в столице запущен пилотный проект быстровозводимого пожарного депо и общежития;

– ведется работа по совершенствованию системы предупреждения и быстрого реагирования на различные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;

"Проинформировал о мерах по цифровизации спасательных подразделений, повышению кадрового потенциала и усилению социальной поддержки сотрудников органов гражданской защиты", – рассказали в Акорде.

Глава государства поставил ряд задач, направленных на обеспечение безопасности граждан и совершенствование структуры МЧС.

Накануне, 19 июня 2024 года, глава государства принял участие на торжественной церемонии по случаю награждения граждан страны, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, передает Акорда.

Читайте также

В Казахстан из Турции возвращена незаконно удерживаемая девочка
В Казахстан из Турции возвращена незаконно удерживаемая девочка
Спас Актобе от наводнения: Токаев наградил пенсионера
Спас Актобе от наводнения: Токаев наградил пенсионера
В аэропорту Астаны можно арендовать машину
В аэропорту Астаны теперь можно взять машину напрокат
Ирина Капитанова
МЧС РК Токаев Касым-Жомарт Каспий Чингис Аринов 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Камеры видеонаблюдения Сергек, Sergek, видеоконтроль, нарушения, превышение скорости, дорожная безопасность
Занимающейся камерами "Сергек" компании пришлось вернуть государству 238 млн тенге
рубли и тенге, курс рубля
Почему растет курс рубля и как это отразится на кошельках казахстанцев
Когда спадет аномальная жара в Казахстане
Когда спадет аномальная жара в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: