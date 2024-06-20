О создании национального морского отряда на берегу Каспия доложили Токаеву

20 июня Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, сообщает Zakon.kz.

Чингис Аринов отчитался о проводимой работе и планах Министерства по чрезвычайным ситуациям. Он также доложил об оптимизации штатной структуры и укреплении материально-технического оснащения ведомства.

Кроме того, глава МЧС рассказал о строительстве Академии гражданской защиты, обновлении парка воздушной авиации и создании Национального морского отряда на берегу Каспийского моря:

– ведется строительство 20 пожарных депо, в столице запущен пилотный проект быстровозводимого пожарного депо и общежития;

– ведется работа по совершенствованию системы предупреждения и быстрого реагирования на различные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;

"Проинформировал о мерах по цифровизации спасательных подразделений, повышению кадрового потенциала и усилению социальной поддержки сотрудников органов гражданской защиты", – рассказали в Акорде.

Глава государства поставил ряд задач, направленных на обеспечение безопасности граждан и совершенствование структуры МЧС.

Накануне, 19 июня 2024 года, глава государства принял участие на торжественной церемонии по случаю награждения граждан страны, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, передает Акорда.