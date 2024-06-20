О создании национального морского отряда на берегу Каспия доложили Токаеву
Чингис Аринов отчитался о проводимой работе и планах Министерства по чрезвычайным ситуациям. Он также доложил об оптимизации штатной структуры и укреплении материально-технического оснащения ведомства.
Кроме того, глава МЧС рассказал о строительстве Академии гражданской защиты, обновлении парка воздушной авиации и создании Национального морского отряда на берегу Каспийского моря:
– ведется строительство 20 пожарных депо, в столице запущен пилотный проект быстровозводимого пожарного депо и общежития;
– ведется работа по совершенствованию системы предупреждения и быстрого реагирования на различные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
"Проинформировал о мерах по цифровизации спасательных подразделений, повышению кадрового потенциала и усилению социальной поддержки сотрудников органов гражданской защиты", – рассказали в Акорде.
Глава государства поставил ряд задач, направленных на обеспечение безопасности граждан и совершенствование структуры МЧС.
Накануне, 19 июня 2024 года, глава государства принял участие на торжественной церемонии по случаю награждения граждан страны, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, передает Акорда.