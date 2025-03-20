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Общество

О паводковой ситуации в Казахстане доложил президенту Чингис Аринов

О паводковой ситуации в Казахстане доложил президенту Чингис Аринов, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 17:03 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова. Об этом 20 марта 2025 года стало известно из сайта Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент заслушал отчет о деятельности ведомства, проведенных реформах и текущих мерах по предупреждению и ликвидации ЧС.

Как было доложено Касым-Жомарту Токаеву, для повышения оперативности создан единый территориальный орган, исключены избыточные управленческие звенья. Существенным достижением стало модернизированное командное управление, оснащенное цифровыми технологиями, включая онлайн-видеотрансляции с дронов и интеграцию с межведомственными сервисами. Благодаря нововведениям число происшествий сократилось на 2,8%, гибели граждан – на 10,2%, травмированных – на 8,1%.

Также глава государства был проинформирован о паводковой ситуации.

По словам министра, в стране сохраняется стабильная ситуация. В круглосуточном режиме обеспечена готовность сил и средств к эвакуации населения и переброске техники. Под контролем находятся восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.

Вместе с тем министр рассказал о реализованных инфраструктурных проектах, в числе которых строительство пожарного депо в Астане и спасательной станции в Атырау. В 2024 году в эксплуатацию введено 14 новых пожарных депо.

Как сообщил Чингис Аринов, введена новая форма для спасателей, продолжается обновление материально-технической базы, в том числе закупка воздушных судов. Запущена ведомственная программа "Ауыл құтқарушылары", направленная на повышение безопасности в сельской местности.

В целях подготовки к возможным стихийным бедствиям в Алматы создана Южная база оперативного назначения "Алатау", определены три площадки для временного размещения граждан. В казахстанском секторе Каспийского моря сформировано подразделение "Теңіз жасағы", специализирующееся на спасении людей и судов, терпящих бедствие. Для сопровождения гуманитарных грузов в зонах ЧС создано подразделение специального назначения "Айбат". Продолжается работа по формированию авиационных отрядов во всех регионах.

Президент поручил уделить особое внимание противопаводковым мероприятиям и продолжить выполнение поставленных задач по модернизации системы предупреждения и ликвидации ЧС.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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