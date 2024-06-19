Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев наградил героев нашего времени

Токаев наградил героев нашего времени, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 12:38 Фото: akorda.kz
В Акорде состоялось торжественное награждение граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, сообщает Zakon.kz.

Глава государства выступил на торжественной церемонии по случаю награждения граждан страны, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, передает Акорда.

Токаев наградил героев нашего времени, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 12:38

Фото: akorda.kz

"В критический момент наш народ проявил подлинную солидарность. Общими усилиями мы смогли противостоять природной стихии и вновь продемонстрировали наше единство. Спасатели, военные, сотрудники органов внутренних дел и акиматов день и ночь боролись со стихией. Храня верность присяге, они безупречно исполнили свой долг перед Родиной", – сказал он.

В борьбе с наводнениями приняли участие более 63 тысяч сотрудников силовых структур. В ходе спасательных операций было эвакуировано более 120 тысяч человек, в том числе 40 тысяч детей.

Токаев наградил героев нашего времени, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 12:38

Фото: akorda.kz

"Это стало результатом большой работы наших спасателей и пилотов. Абишу Кекильбаеву принадлежат слова: "Для человека, любящего свою страну, самое большое горе – оказаться оторванным от судьбы своего народа". С первых дней стихийного бедствия особую активность проявила Национальная волонтерская сеть. Более 50 тысяч волонтеров организовали караваны милосердия. Добровольцы участвовали в доставке продуктов питания и других предметов первой необходимости в затопленные регионы. Значительным вкладом в общее дело стала акция Ассамблеи народа Казахстана "Жүректен жүрекке", – заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия волонтеров и назвал их героями нашего времени, воплощением подлинного патриотизма и ответственного гражданства.

Токаев наградил героев нашего времени, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 12:38

Фото: akorda.kz

"Я уделяю большое внимание развитию добровольческого движения. Как вы помните, 2020 год был объявлен мной Годом волонтера. За прошедшее время волонтерская деятельность в нашей стране вышла на качественно новый уровень. Силами добровольцев были реализованы важные инициативы и проекты. Но самое главное – мы пробудили в людях деятельное стремление участвовать в жизни государства и общества, следовать созидательным ценностям и установкам. Именно люди – главная движущая сила всесторонних преобразований в нашей стране. Убежден, что для успешной реализации начатых нами масштабных реформ необходима консолидация усилий всех граждан", – сказал он.

Президент напомнил, что людям, оставшимся без жилья, были выделены средства на строительство домов за счет фонда "Қазақстан халқына". Всего будет построено более 2200 жилых домов и отремонтировано около 10 тысяч.

Токаев наградил героев нашего времени, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 12:38

Фото: akorda.kz

Токаев наградил героев нашего времени, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 12:38

Фото: akorda.kz

, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 12:38
"Значительные средства на ликвидацию последствий паводков были выделены отечественными предпринимателями. Таким образом они на деле показали подлинную заботу о родной стране. В этом и заключается ответственность бизнеса и его забота об интересах народа. В то же время надо отметить, что далеко не все крупные предприниматели откликнулись на призыв помочь пострадавшим гражданам. Здесь присутствуют предприниматели, которые, напротив, откликнулись и внесли очень большую помощь в дело спасения наших граждан от небывалых паводков. Что касается имен оставшихся в стороне бизнесменов, нам они известны, хотя мы никого не принуждали, это дело добровольное" – заявил глава государства.

Здесь же на мероприятии, Токаев сделал заявление по покушению на журналиста Айдоса Садыкова в Киеве.

Читайте также

В каком случае Евросоюз отменит санкции против России
В каком случае Евросоюз отменит санкции против России
Антироссийские санкции ЕС: какие проблемы возникли у Казахстана
Антироссийские санкции ЕС: какие проблемы возникли у Казахстана
На имя Токаева поступают поздравления по случаю Курбан айта
На имя Токаева поступают поздравления по случаю Курбан айта
Константин Вноровский
Токаев Касым-Жомарт Паводки-2024 2024 год Паводки
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан на глобусе
Почему в Казахстане жить хорошо: как наша страна обогнала Швецию и Норвегию
Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать
Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать
Книга рекордов Гиннесса
Шесть сестер из США попали в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанцам будет проще получить визу в страны Евросоюза
Посланник Евросоюза сообщил казахстанцам хорошую новость по получению шенгена
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: