Токаев наградил героев нашего времени

В Акорде состоялось торжественное награждение граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, сообщает Zakon.kz.

Глава государства выступил на торжественной церемонии по случаю награждения граждан страны, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, передает Акорда.

Фото: akorda.kz

"В критический момент наш народ проявил подлинную солидарность. Общими усилиями мы смогли противостоять природной стихии и вновь продемонстрировали наше единство. Спасатели, военные, сотрудники органов внутренних дел и акиматов день и ночь боролись со стихией. Храня верность присяге, они безупречно исполнили свой долг перед Родиной", – сказал он.

В борьбе с наводнениями приняли участие более 63 тысяч сотрудников силовых структур. В ходе спасательных операций было эвакуировано более 120 тысяч человек, в том числе 40 тысяч детей.

Фото: akorda.kz

"Это стало результатом большой работы наших спасателей и пилотов. Абишу Кекильбаеву принадлежат слова: "Для человека, любящего свою страну, самое большое горе – оказаться оторванным от судьбы своего народа". С первых дней стихийного бедствия особую активность проявила Национальная волонтерская сеть. Более 50 тысяч волонтеров организовали караваны милосердия. Добровольцы участвовали в доставке продуктов питания и других предметов первой необходимости в затопленные регионы. Значительным вкладом в общее дело стала акция Ассамблеи народа Казахстана "Жүректен жүрекке", – заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия волонтеров и назвал их героями нашего времени, воплощением подлинного патриотизма и ответственного гражданства.

Фото: akorda.kz

"Я уделяю большое внимание развитию добровольческого движения. Как вы помните, 2020 год был объявлен мной Годом волонтера. За прошедшее время волонтерская деятельность в нашей стране вышла на качественно новый уровень. Силами добровольцев были реализованы важные инициативы и проекты. Но самое главное – мы пробудили в людях деятельное стремление участвовать в жизни государства и общества, следовать созидательным ценностям и установкам. Именно люди – главная движущая сила всесторонних преобразований в нашей стране. Убежден, что для успешной реализации начатых нами масштабных реформ необходима консолидация усилий всех граждан", – сказал он.

Президент напомнил, что людям, оставшимся без жилья, были выделены средства на строительство домов за счет фонда "Қазақстан халқына". Всего будет построено более 2200 жилых домов и отремонтировано около 10 тысяч.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

"Значительные средства на ликвидацию последствий паводков были выделены отечественными предпринимателями. Таким образом они на деле показали подлинную заботу о родной стране. В этом и заключается ответственность бизнеса и его забота об интересах народа. В то же время надо отметить, что далеко не все крупные предприниматели откликнулись на призыв помочь пострадавшим гражданам. Здесь присутствуют предприниматели, которые, напротив, откликнулись и внесли очень большую помощь в дело спасения наших граждан от небывалых паводков. Что касается имен оставшихся в стороне бизнесменов, нам они известны, хотя мы никого не принуждали, это дело добровольное" – заявил глава государства.

Здесь же на мероприятии, Токаев сделал заявление по покушению на журналиста Айдоса Садыкова в Киеве.