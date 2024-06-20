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60 миллионов тенге отправили представители АНК пострадавшим от паводков

помощь, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 19:17 Фото: АНК Алматинской области
В Конаеве состоялась XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана Алматинской области, которая собрала представителей всех этносов и культурных объединений региона, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие было организовано при активной поддержке Центра общественного согласия и развития Алматинской области под председательством акима Марата Султангазиева.

В ходе сессии участники обсудили задачи, поставленные главой государства Касым-Жомартом Токаевым на XXIII сессии АНК "Единство. Созидание. Прогресс".

Отмечается, что за первое полугодие 2023 года под эгидой областной ассамблеи было проведено более 200 мероприятий, направленных на укрепление межэтнического согласия.

"Уверен, что деятельность областной АНК и впредь будет направлена на укрепление мира, дружбы и добра. Наш регион останется примером единства и общественного согласия. В рамках акции "Жүректен-жүрекке" пострадавшим от паводков была оказана материальная помощь на сумму около 60 млн тенге, отправлено четыре фуры и три вагона гуманитарной помощи. Многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам и детям-инвалидам оказана помощь на сумму 23 млн тенге", – отметил Марат Султангазиев.
помощь, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 19:17

Фото: АНК Алматинской области

На сегодняшний день при областной Ассамблее народа Казахстана работает 141 совет аксакалов, а общее количество членов АНК составляет 1176 человек. В Алматинской области проживают 105 этносов и имеются 26 этно-культурных объединений. Кроме того, во всех районах и городах создано 146 советов матерей, общее количество членов составляет 1200 человек. В Алматинской области проживают представители 105 этносов, функционируют 26 этнокультурных объединений.

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 19:17

Фото: АНК Алматинской области

Таким образом, XXIX сессия АНК Алматинской области подтвердила свою роль ключевого инструмента в обеспечении гармоничного развития многонационального общества Казахстана, продолжая успешно реализовывать программы и инициативы, направленные на благо всех его граждан.

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