Зимнее солнцестояние: даты, приметы и запреты

Во многих культурах зимнее солнцестояние является важным событием. В этом году оно состоится с 21 по 25 декабря. В это время будет самый короткий день и самая длинная ночь в году. Эзотерик Майя Королёва рассказала, что нельзя делать в эти дни, а что нужно сделать обязательно, сообщает Zako

По ее словам, этот период символизирует возрождение и обновление, когда Солнце начинает свой путь к увеличению дня.

"Исторически этот период был окружен ритуалами, направленными на умиротворение духов и встречу нового света. В древности, например, викинги праздновали Йоль, разжигая огромные костры для приглашения Солнца обратно. В русской традиции существует обряд "Кладка поленницы", во время которого люди собирались вместе, чтобы отпраздновать начало нового цикла", – пояснила эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По словам Королёвой, лучше всего время провести время с близкими, зажечь свечи и подарить подарки.

"Не следует нарушать гармонию – важно избегать конфликтов и споров, чтобы привлечь позитивную энергию в новый год. Солнцестояние в декабре также является временем глубокой связи с природой", – добавила эзотерик.

Также это время саморефлексии и личного роста. Полезно делиться с близкими планами на будущее и загадывать желания.

Влияние на человека

В этот период физически организм начинает адаптироваться к уменьшению солнечного света, что может вызывать нехватку витамина D и изменение биоритмов. По словам Королёвой, люди часто чувствуют себя уставшими или подавленными, но это естественно – как природа "отдыхает", так и мы должны замедлиться.

"Однако с каждым днем после зимнего солнцестояния свет начинает возвращаться, принося с собой надежду, обновление и новые жизненные силы, что, в свою очередь, способствует эмоциональному подъему и чувству гармонии", – сказала эзотерик.

Астрологи связывают период зимнего солнцестояния с энергиями знака Козерога, отличающегося целеустремленностью, дисциплиной и мудростью. Эзотерик отметила, что это время учит нас брать ответственность за свою жизнь и строить прочные планы на будущее.

Приметы и запреты

День зимнего солнцестояния считается лучшим временем для украшения новогодней ели, но делать это нужно с умом, вешая на ветви не простые игрушки, а символы своей мечты, привлекая в дом финансы, любовь и счастье. Наряжая елку, нельзя думать о плохом, вообще лучше не допускать скверных мыслей в этот период.

В ночь с 21 на 22 декабря не принято шуметь, ее стоит провести в покое, чтобы избежать визита злых духов. Период зимнего состояния можно использовать для осмысления себя и своего жизненного пути – подвести итоги и задуматься о планах на будущее.

Рекомендуется не давать и не брать в долг, ссориться или проводить время в полном одиночестве. Имеющиеся долги лучше вернуть до зимнего солнцестояния. Чистыми должны быть не только мысли, но и тело, поэтому лучше принять душ с самого утра и надеть свежую одежду. Также стоит избегать алкоголя и вредной пищи.

Приметы о погоде:

Ясная погода в этот период говорит о снежной и морозной зиме;

Если хорошая и солнечная погода установилась во время зимнего солнцестояния, она продержится до Святок – 6 января;

Пасмурное небо и ветер предвещают теплую и мягкую зиму;

Иней на деревьях – к богатому урожаю в будущем году;

Погода в день зимнего солнцестояния повторится на Новый год;

Ясное небо – 31 декабря будет морозным, пасмурно – жди оттепель на Новый год.

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