Без популизма и шумихи: президент предложил ученым высказаться по вопросу АЭС

Выступая 31 мая 2024 года в Алматы на встрече с учеными, глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Казахстан взял курс на достижение углеродной нейтральности к 2060 году, сообщает Zakon.kz.

Однако, как отметил президент, для этого нам предстоит пройти сложный процесс глубинной трансформации экономики, который сопряжен с серьезными вызовами.

"Ситуация усугубляется тем, что в обозримом будущем наша страна может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии. По некоторым прогнозам, без принятия решительных мер нехватка энергомощностей достигнет шести гигаватт уже к 2030 году. Это может привести к значительному замедлению темпов роста нашей экономики и системному кризису в жилищно-коммунальной сфере, что негативным образом отразится на жизни людей". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, одним из решений проблемы может стать атомная энергетика, за создание которой активно выступают представители энергетического сектора.

"Наша страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана и имеет собственное производство компонентов ядерного топлива. Это наше существенное конкурентное преимущество, которое следует использовать. Однако данный вопрос требует широких общественных дискуссий и детальных обсуждений в профессиональной среде, без популизма и шумихи. Надеюсь, научное сообщество примет в них самое деятельное участие и скажет свое веское слово, базируясь на принципах объективности и прагматичности. Итоговое решение по поводу создания ядерной энергетики примет народ на общенациональном референдуме". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что в условиях стремительного развития возобновляемых источников генерации особое внимание следует уделить всесторонней диверсификации экономики.

"У нас есть огромный потенциал в производстве "зеленого" водорода, и уже намечены прорывные проекты в этой сфере. Следует наладить выпуск продукции высокой добавленной стоимости в нефтехимии – как традиционного пластика, так и новых материалов. Развитие "зеленой" экономики повысит спрос на редкие и редкоземельные металлы, необходимые в производстве аккумуляторов. К примеру, по оценкам экспертов, для достижения углеродной нейтральности к середине столетия Европе понадобится в 35 раз больше лития, чем сейчас. У нас значительные запасы этого и многих других металлов. Нужно расширять площади геологоразведочных работ, внедрять лучшие мировые практики в эту отрасль. Хороший задел имеется в машиностроении – в стране действует ряд сборочных производств. Необходимо углублять локализацию и наращивать импорт технологий". Касым-Жомарт Токаев

28 мая 2024 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, кому еще могут доверить строительство атомной станции в Казахстане.