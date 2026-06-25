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События

Кто из работников СМИ получил из рук Касым-Жомарта Токаева премии, гранты и благодарности – список

президент РК Касым-Жомарт Токаев, работники СМИ, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 15:54 Фото: akorda.kz
25 июня 2026 года на сайте Акорды опубликовали указ "О присуждении премий, вручении грантов и объявлении благодарности президента Республики Казахстан в области средств массовой информации", подписанный Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, "учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению благодарности президента Республики Казахстан в области средств массовой информации":

присудить премии президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

  • Бахтигарееву Руслану Фанилевичу – главному редактору сетевого издания "Time.kz" за активную деятельность по распространению информации в интернет-пространстве;
  • Баядилову Байкалу Кайрлиновичу – собственному корреспонденту газеты "Egemen Qazaqstan" в Акмолинской области за вклад в развитие отечественной журналистики;
  • Ибраеву Алибеку Абдубакировичу – фотокорреспонденту информационного агентства "NewTimes.kz" за вклад в развитие фотожурналистики;
  • Мусакулову Кайрату Жанатовичу – заместителю директора дирекции информационно-аналитических программ телеканала "Qazaqstan" за вклад в развитие телевизионной журналистики в Казахстане;

вручить гранты президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

  • Адаю Олжасу – старшему корреспонденту информационного агентства "Baq.kz" за вклад в освещение политических, экономических и социальных реформ в стране;
  • Айтжановой Ботагоз Бейсенбаевне – редактору службы информационно-аналитических программ агентства "Хабар" за вклад в реализацию государственной информационной политики;
  • Байдалы Жазире Жомартовне – контентмейкеру, автору проектов по развитию креативной индустрии за вклад в популяризацию историко-культурного наследия и туристического потенциала Казахстана;
  • Елисеевой Екатерине Алексеевне – корреспонденту информационного агентства "Zakon.kz" за вклад во всестороннее освещение масштабных реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана на основе принципа "Закон и Порядок";

объявить благодарность президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

  • творческому коллективу телеканала "Астана" – за вклад в развитие отечественного телевидения;
  • творческому коллективу газеты "Вечерний Алматы" – за вклад в комплексное освещение социально-экономического развития страны и региона;
  • творческому коллективу газеты "Жас Алаш" – за вклад в развитие отечественных печатных изданий;
  • творческому коллективу информационного портала "Abai.kz" – за вклад в освещение общественно-политической жизни страны.

Фотографии награжденных опубликовали в Telegram-канале Акорды.

президент РК Касым-Жомарт Токаев, работники СМИ, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 15:54

Фото: akorda.kz

президент РК Касым-Жомарт Токаев, работники СМИ, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 15:54

Фото: akorda.kz

президент РК Касым-Жомарт Токаев, работники СМИ, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 15:54

Фото: akorda.kz

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 15:54
Акорда показала работников СМИ, получивших госнаграды из рук президента

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников СМИ. Глава государства поздравил участников церемонии с Днем работников средств массовой информации и выразил им свои теплые пожелания.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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